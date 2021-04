IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson était l’invité vedette sur BBC« The Rock Show With Johnnie Walker » pendant le segment « Rock God ». Bruce choisi VIOLET FONCÉ chanteur Ian Gillan et a déclaré à propos de son choix: « Alors j’étais là en tant que jeune adolescent tacheté – juste un adolescent, je devrais m’empresser d’ajouter – et il y avait ce bruit qui passait par la porte de quelqu’un. Et je l’ai ouverte, et je [went], « Qu’est-ce que c’est que ça? » Et c’était ‘Speed ​​King’ par VIOLET FONCÉ désactivé ‘Deep Purple In Rock’. Et c’est ce qui m’a fait démarrer.

« Ayant dit tout cela, j’ai rencontré Ian Gillan. Non seulement je l’ai rencontré, mais je suis parti en tournée avec lui quand j’étais dans un groupe appelé SAMSON.

« Je suis en studio. Nous avons fait un album en Ian Gillanstudio de. Nous sommes tous allés au pub et avons pris quelques pintes. Dans les promenades mon dieu Ian Gillan et dit: «Hé, quel grand chanteur. Qui est le chanteur? À ce moment, j’ai ressenti le besoin soudain de vomir. Je suis sorti en courant de la pièce, j’ai vomi pendant environ 45 minutes dans les toilettes quand mon idole est entrée, j’ai donné un coup de pied à la porte et j’ai dit: «Allez, mec. Tu viens. Essuyons-nous avec une serviette. Il m’a mis dans un taxi et m’a renvoyé chez moi. Je n’ai jamais oublié ça, et il ne m’a jamais laissé oublier non plus. «

Il y a plusieurs années, Dickinson Raconté Marteau en métal cette Gillan était une grande influence sur lui vocalement. « Ian était un de mes grands héros vocaux », a-t-il dit. Ian Gillan, Arthur Brown, Ian Anderson de JETHRO TULL, assez étonnamment, et un type appelé Peter Hammill de GÉNÉRATEUR VAN DER GRAAF. Ils sont tous dans le même domaine de voix – ils avaient tous une sorte de ténor, un truc de baryton étendu à leurs voix. «

Dickinson dit précédemment que « Boule de feu » était l’un de ses préférés VIOLET FONCÉ coupes. Il a déclaré à propos de la chanson: « C’est juste une de ces pistes qui n’est pas jouée très souvent, mais elle contient des morceaux phénoménaux. Et, bien sûr, elle a aussi – je veux dire, avoir été batteur ou au moins aspiré à. étant batteur, j’ai un immense respect pour les batteurs, et Ian Paice est tout simplement l’un des meilleurs batteurs du monde; il est vraiment. Et je suppose que si vous voulez être un type de tambourin, c’est son pied, tout dépend de son pied. «

