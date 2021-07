Bruce Dickinson : Comment Rammstein a influencé la nouvelle vidéo d’Iron Maiden

IRON MAIDEN leader Bruce Dickinson a admis au Royaume-Uni Kerrang! magazine qu’il s’est inspiré des métallurgistes industriels allemands RAMMSTEIN pour la vidéo d’animation de JEUNE FILLEle nouveau single de “L’écriture sur le mur”.

“J’ai dit à tige [Smallwood, MAIDEN manager], ‘Avez-vous vu la vidéo de « Deutschland » par RAMMSTEIN?'”, a-t-il expliqué. “Cela, pour moi, est une vidéo révolutionnaire. C’est étonnant. Maintenant, je ne suggère pas que nous fassions cela, parce que nous ne sommes pas RAMMSTEIN. Mais pensez à ce que nous pourrions faire qui aurait l’impact équivalent pour nous. J’ai donc écrit un storyboard pour la vidéo, je l’ai légèrement modifié et je lui ai donné une fin heureuse. Eh bien, une sorte de fin heureuse – Adam et Veille recommencer, mais avec Eddie va, ‘Je t’aurai quand même à la fin.'”

“L’écriture sur le mur” apparaîtra sur JEUNE FILLEle 17e album studio de , “Senjutsu”, qui arrivera le 3 septembre via BMG. Le premier LP du groupe en six ans a été enregistré à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par Steve Harris.

“L’écriture sur le mur” la vidéo a été faite par Clignotement d’encre basé sur un concept de Dickinson avec deux anciens Pixar cadres. Il faisait suite à une campagne de teasers d’un mois et à une “chasse au trésor” mondiale à la recherche d’indices sur le titre et le concept du morceau.

Pour “Senjutsu” — traduit vaguement par « tactique et stratégie » — le groupe a de nouveau fait appel aux services de Mark Wilkinson pour créer la spectaculaire pochette sur le thème des samouraïs, basée sur une idée du bassiste Steve Harris. Avec une autonomie d’un peu moins de 82 minutes, “Senjutsu”, comme leur précédent disque “Le livre des âmes”, sera un double album CD/triple vinyle.

Steve a déclaré : « Nous avons choisi d’enregistrer à Atelier Guillaume Tell en France encore car l’endroit a une ambiance tellement détendue. L’installation y est parfaite pour nos besoins; le bâtiment était autrefois un cinéma et a un plafond très haut, donc il y a un excellent son acoustique. Nous avons enregistré cet album de la même manière que nous l’avons fait “Le livre des âmes” en ce sens que nous écrivions une chanson, la répétions et la composions tout de suite pendant que tout était frais dans nos esprits. Il y a des chansons très complexes sur cet album qui ont demandé beaucoup de travail acharné pour les obtenir exactement comme nous voulions qu’elles sonnent, donc le processus était parfois très difficile, mais Kévin est excellent pour capturer l’essence du groupe et je pense que cela en valait la peine ! Je suis très fier du résultat et j’ai hâte que les fans l’entendent.”

Dickinson a ajouté: “Nous sommes tous très excités à propos de cet album. Nous l’avons enregistré au début de 2019 lors d’une pause dans le ‘Héritage’ tournée afin que nous puissions maximiser notre tournée tout en ayant encore une longue période de préparation avant la sortie pour préparer de superbes pochettes d’album et quelque chose de spécial comme vidéo. Bien sûr, la pandémie a davantage retardé les choses – tant pour les plans les mieux conçus – ou devrait-il s’agir de « stratégies » !? Les chansons sont très variées, et certaines d’entre elles sont assez longues. Il y a aussi une ou deux chansons qui sonnent assez différemment de notre style habituel, et je pense JEUNE FILLE les fans seront surpris – dans le bon sens, j’espère !”

La liste complète des pistes est :

01. Senjutsu (8:20) (Smith/Harris)



02. Stratège (4:59) (Gers/Harris)



03. L’écriture sur le mur (6:13) (Smith/Dickinson)



04. Perdu dans un monde perdu (9:31) (Harris)



05. Jours du futur passé (4:03) (Smith/Dickinson)



06. La machine à remonter le temps (7:09) (Gers/Harris)



07. Heure la plus sombre (7:20) (Smith/Dickinson)



08. Mort des Celtes (10:20) (Harris)



09. Le parchemin (12:39) (Harris)



dix. Enfer sur Terre (11:19) (Harris)

“Senjutsu” sera publié dans les formats suivants et disponible en pré-commande/pré-enregistrement à partir du mercredi 21 juillet sur www.ironmaiden.com :

* Digipack 2CD standard



* Format de livre de luxe 2CD



* Deluxe poids lourd 180G Triple Black Vinyl



* Édition spéciale Triple Silver et Black Marble Vinyl (Détails à suivre)



* Édition spéciale Triple Red et Black Marble Vinyl (Détails à suivre)



* Coffret Super Deluxe avec CD, Blu Ray et souvenirs exclusifs



* Album numérique [streaming and download]

“Senjutsu” Des marques JEUNE FILLEle sixième album produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE depuis les deux dernières décennies.

En plus de JEUNE FILLE, Shirley a collaboré avec des dizaines d’actes notables, y compris Joe Bonamassa, VOYAGE, THÉÂTRE DU RÊVE et LED ZEPPELIN.

Lors de la confection de “Le livre des âmes”, Dickinson a été diagnostiqué avec une tumeur cancéreuse à l’arrière de sa langue. Il a enregistré toutes les voix de l’album avec la tumeur avant de suivre un traitement et de se rétablir complètement à temps pour la sortie du LP en septembre 2015.



