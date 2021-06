le L’école buissonnière des métaux lourds, un groupe de cyclistes passionnés de métaux lourds de tous les coins du monde, se sont réunis au cours des deux dernières semaines dans le cadre d’un défi collectif de collecte de fonds pour les principales organisations caritatives britanniques pour les enfants. Dans un effort herculéen entre eux, ils ont pédalé, couru et marché 37 917 miles – ce qui est au-delà de l’équivalent de la circonférence de la planète – en seulement 12 jours et ont fracassé leur objectif de porter leur total à long terme de fonds levés à plus de 1 million de livres sterling ( environ 1,4 million de dollars).

Fondée en 2012 par IRON MAIDEN directeur Tige Smallwood et ex-Marteau en métal rédacteur en chef du magazine Alexandre Milas, les L’école buissonnière des métaux lourds ont réuni des fans, des musiciens et des cadres du divertissement pour une randonnée à vélo annuelle de collecte de fonds de Londres à Donington pour coïncider avec le Télécharger Festival.

Après avoir été traditionnellement une course de 175 milles avec une moyenne de 40 participants, 2020 est devenue la première randonnée à vélo virtuelle en raison de la pandémie de COVID, les cyclistes accumulant leurs kilomètres sur les routes locales et les machines à vélo. Ce nouveau format a permis à beaucoup plus de cyclistes du monde entier de participer et pour l’événement de 2021, le neuvième L’école buissonnière des métaux lourds aventure, plus de 260 participants — dont IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson, ainsi que des marcheurs et des coureurs pour la première fois, ont uni leurs forces de la même manière.

Parrainés par des amis, la famille, des collègues, des employeurs et des connaissances, ils ont amassé une somme faramineuse pour les enfants défavorisés, une cause encore plus essentielle dans une période prolongée où les œuvres de bienfaisance souffrent tant.

le L’école buissonnière des métaux lourds ont maintenant été nommés partenaire caritatif officiel de l’événement spécial de cette année Télécharger le pilote événement, un événement test approuvé par le gouvernement avec 10 000 fans, qui se déroulera du 18 au 20 juin à Donington Park.

Petitbois commentaires: “Téléchargerle soutien de la L’école buissonnière des métaux lourds dès le premier jour a été absolument formidable et très apprécié. C’est particulièrement important maintenant étant donné à quel point ces organismes de bienfaisance ont été durement touchés par la pandémie, nous remercions sincèrement Andy et Melvyn pour leur incroyable soutien. Après tout, tout tourne autour des enfants et de ces quatre associations caritatives incroyables, c’est pourquoi nous le faisons !”

République des Fêtes‘s Melvin Benn déclare : « Nous sommes ravis de pouvoir soutenir le L’école buissonnière des métaux lourds en tant que partenaire caritatif officiel de la Télécharger le pilote. C’est un événement très spécial et une étape très spéciale pour le Élèves car ils ont atteint plus d’un million de livres levés pour ces quatre incroyables œuvres de bienfaisance. »

Pays vivant et Télécharger organisateur Andy Copping déclare : « C’est toujours un honneur de pouvoir soutenir le L’école buissonnière des métaux lourds. Faire l’équivalent du tour de la terre à vélo en douze jours ? C’est un exploit incroyable. Nous ne pourrions pas être plus fiers d’être partenaires avec eux.”

Milas ajoute : « Le L’école buissonnière des métaux lourds sont une formidable expression de notre communauté musicale. Tant de gens – fans, artistes et même l’industrie – nous ont rejoints ou nous ont soutenus au fil des ans, alors chapeaux, ou même casques de vélo pour eux. Un million de livres n’est pas la ligne d’arrivée pour nous – nous ne faisons que commencer, alors surveillez cet espace !”

le L’école buissonnière des métaux lourds ont vu un énorme soutien de l’industrie de la musique au fil des ans. De Copping et Jean Giddings qui court L’île de Wight festival, aux musiciens de groupes, y compris SAXON, TRIVIUM, PARADIS PERDU et en plus, ils ont tous rejoint les fans pour enfiler le lycra et pédaler les kilomètres. L’événement 2017 a même été annulé d’Alexandra Palace par le seul et unique Brian béni!

Pour aider à élever encore plus pour les enfants, le L’école buissonnière des métaux lourds ont également organisé des ventes aux enchères, y compris des souvenirs personnellement donnés par REINE, METALLIQUE, EMBRASSER, BON JOVI, JEUNE FILLE et bien d’autres, aux côtés d’événements de création orale avec des légendes de la scène heavy rock et même des Heavy Metal Curry Nights.

La neuvième édition L’école buissonnière des métaux lourds ride a impliqué 260 coureurs d’Australie, du Brésil, de France, d’Allemagne, d’Italie, du Mexique, du Portugal, d’Espagne, de Suède, de Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis.