Bruce Dickinson d’Iron Maiden annonce des dates de mots supplémentaires

Pays vivant a annoncé deux nouvelles dates supplémentaires le IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinsonla toute première tournée de créations orales au Royaume-Uni en 2021, “Une soirée avec Bruce Dickinson”:

09 déc. – Philharmonic Hall, Liverpool



10 décembre – Usher Hall, Édimbourg

Mise en vente des billets mercredi 29 septembre à 10h00

Ces dates font suite aux six spectacles de la tournée d’août 2021, dont les deux derniers ont dû être reprogrammés en raison de Bruceest mis en quarantaine à la suite d’un test positif pour COVID-19 d’un membre de son ménage, et aura désormais lieu le 16 octobre à l’O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres et le 17 octobre à l’Alexandra à Birmingham (tous les billets restent valables).

Les spectacles de Liverpool et d’Édimbourg en décembre 2021 seront les dates finales de cette tournée et aucun autre spectacle ne sera ajouté en 2021.

Dickinson est considéré comme l’un des musiciens les plus célèbres au monde. Mis à part des décennies passées à livrer des performances à indice d’octane élevé avec son personnage plus grand que nature dans IRON MAIDEN, Bruce a également vécu une existence hors scène extraordinaire. Véritable polymathe, ses réalisations incluent : pilote et capitaine de ligne, entrepreneur en aviation, brasseur de bière, conférencier motivateur, scénariste de film, romancier à deux éditions et Horaires du dimanche auteur à succès, animateur radio, acteur de télévision, commentateur sportif et escrimeur international… pour n’en citer que quelques-uns.

Il y a donc de quoi se divertir, tout au long de la corne d’abondance de la soirée d’histoires fascinantes et d’exploits à faire, tous livrés par Bruce avec un enthousiasme contagieux et un esprit ironique caractéristique.

Divisé en deux parties, la première section du spectacle voit Bruce jetant un regard humoristique et souvent satirique sur le monde de son point de vue très personnel, offrant au public un aperçu privé de sa motivation et de son ambition, parsemé de beaucoup de JEUNE FILLE anecdotes, et une myriade d’autres expériences englobant non seulement les vertiges mais aussi les extrêmes bas, racontés de première main dans son style anarchique inimitable, ponctué de photographies, de vidéos et parfois même éclaté en chanson a capella, pour illustrer un point .

La dernière partie de la soirée est entièrement consacrée à une session de questions-réponses, avec la possibilité de poser des questions sur n’importe quel sujet. Comme BruceLes réponses de seront toutes complètement improvisées – plus la question est à gauche et excentrique, plus la réponse est susceptible d’être intéressante et convaincante !

Ne manquez pas cette occasion unique de passer une soirée intime et personnelle avec l’une des icônes les plus captivantes du monde dans un environnement intime, comme Dickinson apporte son “Soirée avec” spectacle au Royaume-Uni pour la toute première fois, où vous êtes assuré d’une soirée très divertissante et agréable et pouvez même rentrer chez vous inspiré pour essayer quelque chose de nouveau.

Crédit photo: John McMurtrie

