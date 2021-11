Bruce Dickinson d’Iron Maiden annonce une tournée nord-américaine de mots parlés de deux mois en 2022

IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson entreprendra une tournée nord-américaine de créations orales de deux mois en janvier.

Dickinson est considéré comme l’un des musiciens les plus célèbres au monde. Mis à part des décennies passées à livrer des performances à indice d’octane élevé avec son personnage plus grand que nature dans IRON MAIDEN, Bruce a également vécu une existence hors scène extraordinaire. Véritable polymathe, ses réalisations incluent : pilote et capitaine de ligne, entrepreneur en aviation, brasseur de bière, conférencier motivateur, scénariste de film, romancier à deux éditions et Horaires du dimanche auteur à succès, animateur radio, acteur de télévision, commentateur sportif et escrimeur international… pour n’en citer que quelques-uns.

Il y a donc de quoi se divertir, tout au long de la corne d’abondance de la soirée d’histoires fascinantes et d’exploits à faire, tous livrés par Bruce avec un enthousiasme contagieux et un esprit ironique caractéristique.

Divisé en deux parties, la première section du spectacle voit Bruce jetant un regard humoristique et souvent satirique sur le monde de son point de vue très personnel, offrant au public un aperçu privé de sa motivation et de son ambition, parsemé de beaucoup de JEUNE FILLE d’anecdotes, et une myriade d’autres expériences englobant non seulement les vertiges mais aussi les extrêmes bas, racontés de première main dans son style anarchique inimitable, ponctué de photographies, de vidéos et parfois même d’éclater en chanson a capella, pour illustrer un point .

La dernière partie de la soirée est entièrement consacrée à la séance de questions-réponses précitée, avec la possibilité de poser des questions sur n’importe quel sujet. Comme BruceLes réponses de seront toutes complètement improvisées – plus la question est à gauche et excentrique, plus la réponse est susceptible d’être intéressante et convaincante.

Des dates de tournée:

17 janvier – Ft Lauderdale, Floride @ Parker Playhouse



18 janvier – Orlando, Floride @ Plaza Live



20 janvier – Tampa, FL @ Théâtre



21 janvier – Jacksonville, Floride @ Florida Theatre



23 janvier – Atlanta, GA @ Tabernacle



24 janvier – Raleigh, Caroline du Nord @ Meymandi Concert Hall au Duke Energy Center



26 janvier – Nashville, TN @ Polk Theatre



27 janvier – Columbus, OH @ Jo Ann Davidson Theatre



29 janvier – Pittsburgh, PA @ Carnegie Music Hall of Homestead



30 janvier – Detroit, MI @ The Fillmore



01 février – Buffalo-Niagara Falls, NY @ Buffalo State Performing Arts Center



02 février – Albany, NY @ The Egg



04 février – New York City, NY @ The Town Hall



05 février – Boston, MA @ Schubert Theatre au Boch Center



07 février – Philadelphie, PA @ The Fillmore



08 février – Washington, DC @ Warner Theatre



10 février – Cleveland, OH @ MGM Northfield Park



11 février – Chicago, IL @ Vic Theatre



13 février – Minneapolis, MN @ Pantages Theatre



14 février – Milwaukee-Racine, WI @ Pabst Theatre



16 février – Des Moines, IA @ Hoyt Sherman Place Theatre



17 février – Oklahoma City, OK @ Rose State College Hudiberg Chevrolet Center



19 février – Kansas City, KS @ Uptown Theatre



20 février – Denver, CO @ Paramount Theatre



22 février – Dallas, Texas @ Majestic Theatre



23 février – Houston, Texas @ Stafford Center



24 février – Austin, TX @ Paramount Theatre



26 février – Phoenix, AZ @ Mesa Arts Center



28 février – San Diego, Californie @ Balboa Theatre



01 mars – Los Angeles, CA @ Orpheum Theatre



03 mars – San Francisco, Californie @ Palais des Beaux-Arts



04 mars – Portland, OR @ Salle de concert Arlene Schnitzer



06 mars – Seattle, WA @ The Moore Theatre



12 mars – Las Vegas, NV @ House Of Blues



14 mars – Vancouver (New Westminster), C.-B. @ Massey Theatre



16 mars – Victoria, C.-B. @ Théâtre Royal



18 mars – Edmonton, AB @ Winspear Centre



20 mars – Winnipeg, MB @ Burton Cummings Theatre



21 mars – Calgary, AB @ Jack Singer Concert Hall



23 mars – Montréal, QC @ MTELUS



26 mars – Ottawa, ON @ Théâtre Algonquin Commons



27 mars – Québec, QC @ Palais Montcalm



29 mars – Hamilton, ON @ FirstOntario Concert Hall



30 mars – Kitchener, Centre In The Square

Les billets seront mis en vente le vendredi 5 novembre

Dickinson récemment dit Pablo de la station de radio de Minneapolis, Minnesota 93X à propos de sa tournée de créations orales actuelle, qui a débuté dans son Royaume-Uni natal en août : IRON MAIDEN porter des pantalons fous, et tous les points entre les deux. Et cela couvre le problème du cancer. Il couvre beaucoup de choses des premiers jours, comme la façon dont j’ai appris à chanter, toutes les choses étranges qui m’arrivent à l’école et ce qui a formé ta personnalité [and] personnage – le tout fait avec un sens de l’humour très sombre, j’espère. Et puis nous prenons une pause, puis les 45 dernières minutes, une heure, c’est essentiellement de l’improvisation. Et donc ce que je fais, c’est que je prends des repères du public qu’ils écrivent la nuit, et je les arrange en une sorte de script d’improvisation. Ensuite, je fais ça. C’est le spectacle. »

De retour en octobre/novembre 2017, Dickinson lire son autobiographie, « Qu’est-ce que ce bouton faire? », a parlé de l’expérience de son écriture et a répondu aux questions du public lors d’une demi-douzaine d’apparitions aux États-Unis, notamment à New York et Los Angeles.

Il y a six ans, Dickinson a subi une intervention chirurgicale pour enlever une boule cancéreuse à la gorge. Le rockeur, qui avait une tumeur de la taille d’une vésicule de golf sur la langue et une autre dans le ganglion lymphatique du côté droit de son cou, a obtenu le feu vert en mai 2015 après une radiothérapie et neuf semaines de chimiothérapie.

Bruce dit précédemment iNouvelles qu’il voulait couvrir sa bataille contre le cancer dans son autobiographie de 2017 pour sensibiliser à la maladie, qui touche des personnes qui n’ont souvent pas ou peu d’antécédents d’abus de tabac ou d’alcool. Les personnes atteintes d’un cancer de l’oropharynx lié au VPH qui suivent un traitement ont un taux de survie sans maladie de 85 à 90 % sur cinq ans. Dickinson a également exprimé son mépris pour certains des médias qui ont suggéré qu’il pourrait avoir contracté un cancer de la langue en pratiquant le sexe oral sur des femmes.

IRON MAIDENle 17e album studio de , « Senjutsu », est sorti le 3 septembre via BMG. Le premier LP du groupe en six ans a été enregistré en 2019 à Paris avec un producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par le bassiste Steve Harris.