Dans la vidéo ci-dessous, IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson, qui est également président de Caerdav, une société entièrement approuvée et certifiée de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et de formation des pilotes basée dans la zone d’entreprise aérospatiale de l’aéroport de St Athan – Cardiff dans le sud du Pays de Galles, au Royaume-Uni, parle du nouvel accord passionnant entre Caerdav et GE Aviation fournir une assistance au changement de moteur pour les transporteurs à bas prix Flyadeal.

Flyadeal, une filiale de Compagnies aériennes saoudiennes, a signé un accord de révision TrueChoice de sept ans au cours de la Salon aéronautique de Dubaï pour couvrir les moteurs CFM56-5B qui équipent sa flotte de 11 A320-200. L’accord de révision TrueChoice fournit le temps et le matériel nécessaires à la révision Flyadealde la flotte de moteurs CFM56-5B de .

« GE Aviation est honoré de fournir des services et du matériel de maintenance, de réparation et de révision pour soutenir Flyadealcroissance au Moyen-Orient. Cet accord nous permettra de fournir un service OEM de haute qualité pour garder Flyadealde la flotte de moteurs CFM56-5B en vol », a déclaré Russell Stokes, GE Aviation Président-directeur général des Services.

Dans le cadre de l’accord, GE Aviation à condition de Flyadeal une solution de gestion de moteur de bout en bout, combinant des services de révision de moteur avec une logistique pour les retraits, les changements et les locations de moteurs. Auparavant, le coût et la logistique du retrait, de la livraison et de la collecte des moteurs étaient à la charge de la compagnie aérienne ou du client loueur. L’approche clé en main de l’entreprise signifie que cette logistique sera gérée par GE et ses fournisseurs.

« Nous sommes ravis de travailler avec GE Aviation dans le développement de son premier programme intégré de services de moteurs clés en main qui répond aux besoins complets de A à Z de Flyadeal en vertu d’un accord de fournisseur unique entre GE et Flyadeal. C’est un témoignage de la façon dont un véritable opérateur à bas prix comme Flyadeal stimule l’innovation et le changement en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires clés désireux de s’adapter aux besoins opérationnels spécifiques de Flyadeal, » mentionné Mike Hewitt, chef de l’exploitation de Flyadeal.

GE Aviation fournit Flyadeal services intégrés de révision et de changement de moteur grâce à Caerdav, qui est un GE vendeur dans cet accord.

« Cette idée représente une nouvelle façon de faire des affaires pour GE, et nous sommes fiers d’être l’un de leurs fournisseurs MRO de confiance. En travaillant en étroite collaboration avec Caerdav, GE seront en mesure d’offrir à leurs clients un moyen plus rationalisé, efficace et rentable de gérer leurs besoins en moteurs », a déclaré Joachim Jones, PDG du groupe pour Caerdav.

La suite TrueChoice d’offres d’entretien des moteurs intègre une gamme de GE capacités et personnalisation tout au long du cycle de vie d’un moteur. Chaque offre TrueChoice est étayée par GE Aviation La surveillance et les diagnostics à distance 24/7 de Fleet Support pour aider à réduire la charge de maintenance et les interruptions de service pour les clients.

Opérant à partir d’une ancienne base de maintenance de la RAF équipée d’une piste ILS de 6 000 pieds et d’un parking pouvant accueillir jusqu’à 20 avions de ligne à fuselage étroit, Caerdav se spécialise dans les travaux de MRO pour les Airbus 320 et les Boeing 737, et offre une formation complète aux pilotes de ligne et au personnel de cabine.



