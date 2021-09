Bruce Dickinson d’Iron Maiden dit que Covid 19 n’est «pas seulement une grippe»: «Ça fait ratatiner votre Willy»

IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson, qui a été testé positif pour COVID-19 le mois dernier après avoir été complètement vacciné, a discuté de son combat contre la maladie dans une nouvelle interview avec SiriusXM‘s « Invasion virtuelle de Trunk Nation ».

“J’ai eu ma double injection de vaccin en mai, et tout [was] hunky-dory, et puis j’ai eu ce que les gens appellent une infection COVID révolutionnaire, qui était juste comme un… C’est un peu plus qu’une grippe », a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Je voudrais vraiment mettre en garde contre les gens qui disent : ‘Oh, c’est juste une grippe.’ Non, ce n’est pas le cas. Et je connais beaucoup de gens qui n’ont pas été vaccinés – pas parce qu’ils ne voulaient pas l’être, mais ils étaient trop jeunes pour le recevoir au départ. Vous savez, 22, 23, 24 ans- les personnes âgées qui n’ont pas pu sortir du lit pendant six à huit semaines après cela – elles ont été vraiment malades, en cours. Elles ne sont pas à l’hôpital, mais leur vie est vraiment foutue. Et il y a toutes sortes de… Les gens parlent de COVID à long terme causant le diabète, causant des choses avec votre cerveau, même – oserais-je le dire – la dysfonction érectile. Voilà. Ils ne vous en ont pas parlé quand ils ont dit d’aller vous faire vacciner. Il y a vraiment un bonne raison d’y aller [and get the vaccine] ’causer [COVID] fait flétrir votre willy. Parce que les vaisseaux sanguins avec COVID peuvent devenir vraiment enflammés, donc ils se bouchent et vos extrémités ne reçoivent pas assez de sang, et, évidemment, il y a une extrémité qui est chère à notre cœur en tant qu’hommes, et si cela ne suffit pas sang, alors, mon garçon, vous êtes dans un monde de douleur – ou pas.

“Donc, il y a beaucoup de raisons, pour moi, pourquoi [getting] le vaccin [is the right thing to do]”, a-t-il poursuivi. “Encore une fois, anecdotique. Les gens disent : « Oh, oui, mais vous avez toujours COVID. » J’ai dit : ‘Oui, mais je ne suis pas à l’hôpital.’ Je m’en suis remis en 10 jours. Il m’a fallu environ une semaine après cela pour retrouver mon odeur, pour commencer à me sentir plus normal – avoir de l’énergie et tout. Mais ce n’est pas seulement une grippe de jardin ordinaire.

“Honnêtement, c’est mon opinion personnelle – je n’oblige personne à aller faire des choses – mais je conseillerais à quiconque d’aller de l’avant et de se faire vacciner.”

Dickinson dit précédemment Pierre roulante magazine qu’il ne pense pas personnellement que les fans assistant aux concerts devraient être obligés de se faire vacciner, qualifiant cela de “choix personnel”. “Personnellement, je pense que les gens sont juste très mal conseillés s’ils ne vont pas se faire doubler le plus rapidement possible, non pas pour des raisons d’aller à des concerts, mais pour leur propre santé”, a-t-il déclaré. “Cela dit, même si vous avez eu un double jab, vous pouvez toujours contracter le COVID, et donc vous pouvez le transmettre à d’autres personnes qui n’ont peut-être pas été vaccinées et qui pourraient tomber très malades et mourir. Maintenant, vous ne pouvez pas légiférer contre mortalité. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui tuent des gens et elles ne sont pas illégales mais sont malheureuses. Le cancer tue beaucoup de gens. Les crises cardiaques tuent beaucoup de gens. L’obésité tue beaucoup de gens. Le paludisme tue un tas de gens chaque année… Donc à un moment donné, nous devons simplement nous dire : « Nous allons probablement devoir vivre avec ça. Et si nous devons vivre avec ça, alors vous avez votre vaccin. »”

IRON MAIDENle nouvel album de, “Senjutsu”, est sorti le 3 septembre via BMG. Il a été enregistré à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par le bassiste Steve Harris. La vidéo du premier single du LP, “L’écriture sur le mur”, a été faite par Clignotement d’encre basé sur un concept de Dickinson avec deux anciens Pixar cadres. Il faisait suite à une campagne de teasers d’un mois et à une “chasse au trésor” mondiale à la recherche d’indices sur le titre et le concept du morceau.

