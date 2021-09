Bruce Dickinson d’Iron Maiden dit que “personne n’avait de copie” de “Senjutsu” pendant deux ans après son enregistrement

Dans une nouvelle interview avec Jackie entièrement en métall’émission de radio diffusée à l’échelle nationale, IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson a parlé de la façon dont lui et ses compagnons de groupe ont réussi à garder les détails de leur nouvel album, “Senjutsu”, secret pendant plus de deux ans après l’avoir terminé début 2019 lors d’une pause dans leur “L’héritage de la bête” visiter. Lorsqu’on lui a demandé comment il avait évité la tentation de revisiter et potentiellement reconfigurer les chansons en attendant la sortie du disque, Bruce dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Oh, nous n’y avons pas eu accès – c’est aussi simple que ça. Aucun de nous n’avait de copie du dossier parce que nous savions que nous allions devoir rester assis sur le dossier pendant un certain temps et nous étions tellement paranoïaques à propos de la sécurité et du Internet et les gens qui l’arrachent. Dès que vous faites entendre le disque par qui que ce soit, vous risquez de le voir fuir, vous savez ? Donc, en gros, à part moi et moi Steve [Harris, MAIDEN bassist], personne dans le groupe ne l’a entendu, parce qu’ils étaient tous rentrés chez eux [after completing the recording sessions]. Nous l’avons mixé et j’étais en studio lorsque nous avons terminé le dernier morceau. Et moi-même et Steve nous nous sommes assis et avons écouté le mix, et nous avons réécouté le mix, et puis c’était tout. Et la prochaine fois que j’ai entendu l’album, c’était, oui, quelques années plus tard.”

On lui a demandé s’il avait voulu écouter “Senjutsu” du tout pendant ce temps, Bruce dit : “Oui, bien sûr, tu es curieux. [You’re going], ‘J’aimerais juste l’entendre’, mais personne n’en avait une copie – personne. Je veux dire, Steve, je pense, avait une copie et une copie verrouillée sur un ordinateur portable sécurisé quelque part. Et quand il mixait l’album live “Les nuits des morts” que nous avons sorti, puis je suis arrivé pendant qu’il le mixait, et j’ai dit: “Dites-vous quoi, pendant que vous êtes ici, devrions-nous juste faire tourner l’album?” Et il est allé, ‘Ouais. Oui. Continue.’ Et il ne l’avait écouté qu’une seule fois depuis. Alors nous le mettons là-bas, nous [thought], ‘Vous savez quoi? C’est sacrément bien.’

“J’avais une copie, une sorte de copie basse résolution de [the first single] « L’écriture sur le mur » qu’ils m’ont expédié parce que pendant que je faisais ce storyboard [for the music video], j’ai dit ‘D’accord, je sais que j’ai écrit les mots, j’ai dit ‘mais je ne me souviens pas de chaque note de tous les morceaux qui sont passés au milieu. En fait, j’ai besoin d’une copie de cette foutue chanson si nous voulons faire un scénario ou les storyboards pour la vidéo. Et ils ont dit : ‘Oh, d’accord alors. ‘ Mais oui, nous étions vraiment très stricts sur la sécurité pour ça.”

“Senjutsu” est sorti le 3 septembre via BMG. IRON MAIDENLe premier LP de six ans a été enregistré à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par Harris. Elle a été précédée en juillet par une vidéo d’animation très remarquée pour “L’écriture sur le mur” faite par Clignotement d’encre basé sur un concept de Dickinson avec deux anciens Pixar cadres. Il faisait suite à une campagne de teasers d’un mois et à une “chasse au trésor” mondiale à la recherche d’indices sur le titre et le concept du morceau.

Pour “Senjutsu” — traduit vaguement par « tactique et stratégie » — le groupe a de nouveau fait appel aux services de Mark Wilkinson pour créer la spectaculaire pochette sur le thème des samouraïs, basée sur une idée de Harris. Avec une autonomie d’un peu moins de 82 minutes, “Senjutsu”, comme leur précédent disque “Le livre des âmes”, est un album double CD/triple vinyle.

“Senjutsu” Des marques JEUNE FILLEle sixième album produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE depuis les deux dernières décennies.



