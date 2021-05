Bruce Dickinson d’Iron Maiden dit qu’il a subi une chirurgie de remplacement de la hanche: “ La dernière tournée a été vraiment très douloureuse ”

Télécharger hôte du festival Kylie Olsson rattrapé IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson avant le long métrage du groupe sur “Télécharger: rechargé” les 5 et 6 juin Arts du ciel. Au cours de la discussion, le chanteur, qui a subi une intervention chirurgicale pour enlever une boule cancéreuse à la gorge en 2015, a évoqué ses récents problèmes de santé, en disant (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai eu une nouvelle hanche installée il y a plusieurs mois. Donc j’ai eu cinq pouces et demi de titane martelé dans ma jambe. Parce que je cours sur scène et saute, et [after] 40 ans d’escrime gaucher, il était juste usé. Je veux dire, la dernière tournée a été vraiment assez douloureuse. Et j’ai mis cela sur le compte du fait que lors de la dernière tournée, juste avant la dernière tournée, j’ai aussi cassé mon Achille – mon tendon d’Achille s’est cassé… C’est horrible. C’était il y a deux ans, essentiellement. Alors je l’ai recousu et je suis parti en tournée trois mois et demi plus tard. Je ne pouvais donc pas marcher correctement ni courir. J’ai donc modifié ce que j’ai fait sur scène, et personne ne l’a compris. J’étais émerveillé. J’ai fait toute la tournée – l’Amérique du Sud, le tout – et j’ai couru partout. Mais ma hanche me donnait tellement de merde. Et je l’ai mis sur le compte du fait que les gens me disaient: «Vous compensez l’autre jambe», et tout le reste, et j’ai pensé: «Oh, ouais. C’est alors ça. ”

Il a poursuivi: “Alors je reviens et je recommence à m’entraîner sérieusement – faire mon escrime, faire des compétitions – et ça me grippe. Et puis le verrouillage se produit. J’étais à Paris en lock-out – bien verrouillé; vous devez obtenir un morceau de papier et signez-le pour aller à l’extérieur et le reste. Donc, je montais six volées d’escaliers pour faire de l’exercice. Nous avions un petit balcon et j’ai installé une cible de clôture sur le balcon. Mais ça me donnait tellement de merde. Alors je suis allé chez le médecin de la hanche et je lui ai dit: “Regarde ça.” Il a dit: “Oh, ouais. Il est bourré, mon pote. [You have] arthrose [of the hip]». ‘Oh non.’ Il a dit: «Ouais». Je devenais donc accro à l’ibuprofène et à tout le reste, et cela m’a tellement énervé. J’étais juste, comme, ‘Ecoute, ça ne va pas aller mieux, n’est-ce pas?’ Et il a répondu: «Non». Alors j’ai dit: ‘C’est octobre. Quand la voiture de sécurité sort, Hamilton va chercher des pneus neufs. Alors faisons-le maintenant en octobre. Parce que je pourrais avoir une tournée l’année prochaine. Je ne savais pas grand-chose. Mais étant un éternel optimiste, c’était la meilleure chose que j’ai faite. Alors maintenant, avec ma nouvelle hanche, je reviens à l’escrime. C’est absolument incroyable. Je fais de la physiothérapie et je fais des poids que je n’ai pas fait depuis que j’ai 16 ou 17 ans. Je suis accroupi cent kilos. C’est mental ce que ton corps peut faire. “

Dickinson, qui avait une tumeur de la taille d’une bile de golf sur sa langue et une autre dans le ganglion lymphatique sur le côté droit de son cou, a obtenu le feu vert en mai 2015 après une radiothérapie et neuf semaines de chimiothérapie.

Bruce dit précédemment iNouvelles qu’il voulait couvrir sa bataille contre le cancer dans son autobiographie de 2017, “Qu’est-ce que ce bouton faire?”, pour sensibiliser à la condition, qui affecte les personnes qui ont souvent peu ou pas d’antécédents d’abus de tabac ou d’alcool. Les personnes atteintes d’un cancer de l’oropharynx lié au VPH qui suivent un traitement ont un taux de survie sans maladie de 85 à 90 pour cent sur cinq ans.

Dickinson a également exprimé son mépris pour certains des médias qui ont suggéré qu’il aurait pu avoir un cancer de la langue en pratiquant des relations sexuelles orales sur des femmes.

Brucela seconde femme de Paddy a été retrouvé mort en mai 2020 dans la maison qu’ils partageaient autrefois à Chiswick, dans l’ouest de Londres, à la suite d’un «tragique accident». Le service d’ambulance de Londres a confirmé que le patient avait été déclaré mort à son arrivée.

Bruce et Paddy s’était marié en 1990 après deux ans de fréquentation et avait partagé trois enfants: Austin, Griffon et Kia, 26. Ils se sont mariés après avoir fréquenté pendant deux ans après Bruceest séparé de sa première femme Jeanne.

Dickinson est censé s’être séparé de Bowden en privé en 2018, bien que leur rupture n’ait été rendue publique qu’en novembre 2019.

Bruce, 62 ans, vit maintenant à Paris avec un instructeur de conditionnement physique Leana Dolci.

IRON MAIDEN n’a pas publié de musique fraîche depuis 2015 “Le livre des âmes”, qui a été enregistré fin 2014 à Paris, France avec le producteur de longue date Kevin “Caveman” Shirley. C’était le plus long JEUNE FILLE album, pointant à 92 minutes, avec des paroles fortement basées sur les thèmes de la mort, de la réincarnation, de la soul et de la mortalité.