Bruce Dickinson d’Iron Maiden est testé positif au Covid 19 après avoir été complètement vacciné

IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson a été testé positif au COVID-19 après avoir été vacciné.

Le musicien de 63 ans, qui vit à Londres, en Angleterre, a révélé son diagnostic positif dans une interview avec Rolling Stone plus tôt dans la journée.

Dickinson testé positif pour COVID-19 quelques jours seulement après avoir brusquement reporté les deux dernières dates de sa tournée de créations orales au Royaume-Uni parce qu’un membre de sa famille immédiate a contracté la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Bruce a déclaré qu’il avait passé un test COVID à flux latéral après avoir commencé à avoir l’impression d’avoir un rhume, et qu’il est revenu positif. “Je me suis dit : ‘Eh bien, merde'”, a-t-il dit. “J’étais en quelque sorte en train d’éternuer un peu. Pendant quelques jours, je me suis senti un peu groggy, un peu comme la grippe, et c’était tout. Et j’ai 63 ans. Je n’ai pas eu le vaccin, je pourrais avoir de sérieux ennuis.”

Dickinson a poursuivi en disant qu’il ne pensait pas personnellement que les fans assistant aux concerts devraient être obligés de se faire vacciner, qualifiant cela de “choix personnel”. Cependant, il a déclaré qu’il espérait que tout le monde se ferait vacciner. “Personnellement, je pense que les gens sont juste très mal conseillés s’ils ne vont pas se faire doubler le plus rapidement possible, non pas pour des raisons d’aller à des concerts, mais pour leur propre santé”, a-t-il déclaré. “Cela dit, même si vous avez eu un double jab, vous pouvez toujours contracter le COVID, et donc vous pouvez le transmettre à d’autres personnes qui n’ont peut-être pas été vaccinées et qui pourraient tomber très malades et mourir. Maintenant, vous ne pouvez pas légiférer contre mortalité. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui tuent des gens et elles ne sont pas illégales mais sont malheureuses. Le cancer tue beaucoup de gens. Les crises cardiaques tuent beaucoup de gens. L’obésité tue beaucoup de gens. Le paludisme tue un tas de gens chaque année… Donc à un moment donné, nous devons simplement nous dire : « Nous allons probablement devoir vivre avec ça. Et si nous devons vivre avec ça, alors vous avez votre vaccin. »”

IRON MAIDENle nouvel album de, “Senjutsu”, sortira le 3 septembre via BMG. Il a été enregistré à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par le bassiste Steve Harris.

La vidéo du premier single du LP, “L’écriture sur le mur”, a été faite par Clignotement d’encre basé sur un concept de Dickinson avec deux anciens Pixar cadres. Il faisait suite à une campagne de teasers d’un mois et à une “chasse au trésor” mondiale à la recherche d’indices sur le titre et le concept du morceau.

IRON MAIDEN n’avait pas sorti de musique fraîche depuis “Le livre des âmes”, qui a été enregistré fin 2014 à Paris, France avec Shirley.

“Le livre des âmes” était le plus long JEUNE FILLE album, d’une durée de 92 minutes, avec des paroles fortement basées sur les thèmes de la mort, de la réincarnation, de l’âme et de la mortalité.

