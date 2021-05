Bruce Dickinson d’Iron Maiden explique ce qui le pousse à exceller dans une grande variété de poursuites loin de son travail principal (vidéo)

Lors d’une récente apparition sur le “Âme de niveau suivant” podcast avec Alex Ferrari, IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson, un véritable polymathe dont les réalisations incluent pilote et capitaine de ligne, entrepreneur aéronautique, brasseur de bière, conférencier motivateur, scénariste de films, romancier publié à deux reprises et Dimanche Times On a demandé à l’auteur à succès, présentateur de radio, acteur de télévision, commentateur sportif et escrimeur international ce qui le poussait à exceller dans une grande variété d’activités loin de son travail principal. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je suis juste curieux de savoir comment ils fonctionnent. Et la seule façon de découvrir comment quelque chose fonctionne vraiment est de l’intérioriser. Et en l’intériorisant, ce que je veux dire, c’est qu’il est très facile d’être superficiel sur quelque chose. [It’s] ce n’est pas une mauvaise chose étant superficielle – c’est juste, comme, je m’intéresse au bla, et je le fais un jour par semaine pendant une heure et demie. Et je ne serai jamais vraiment bon dans ce domaine, parce que vous ne pouvez pas être bon dans ce domaine si c’est tout ce que vous faites. C’est mon passe-temps et ensuite je vais abandonner et trouver un autre passe-temps et bla bla bla. Et c’est génial, mais ça me fait chier. Je veux dire moi. D’autres personnes – très bien; Je ne condamnerai pas les autres pour ce qu’ils font. Mais il me semble inutile d’investir votre temps dans des choses qui ne vous passionnent pas vraiment. Donc, l’alternative est d’être passionné par tout ce que vous faites d’une manière ou d’une autre. Ce qui signifie que vous finissez par devoir prendre des engagements, car cette passion signifie qu’il y a une soif constante de vouloir en savoir plus. “

Il a poursuivi: “Qu’est-ce qui fait vibrer cette bête? Qu’est-ce que ça fait vraiment d’être … Par exemple, quand j’ai appris à voler. Beaucoup de musiciens apprennent à voler; beaucoup d’acteurs apprennent à voler. Et puis j’ai pensé que ce serait vraiment sympa d’aller me voler à certains concerts. Ensuite ça devient plus compliqué, parce que tu dois y arriver, et en fonction de la météo, tu dois avoir plus de qualifications et bla bla bla… Et puis finalement je dois le point où je pensais qu’il y avait tellement plus à apprendre ici, la seule façon d’apprendre, de creuser vraiment profondément est de trouver un emploi et d’être en fait un pilote professionnel. John Travolta et n’ayant pas les moyens d’acheter mon propre jet, j’ai pensé que je devais trouver un travail et piloter celui de quelqu’un d’autre. Alors, croyez-le ou non, c’est ce qui s’est passé via une série de hasard et de hasard. À peu près de la même manière que j’ai fini par obtenir le poste IRON MAIDEN c’est comme ça que j’ai fini par obtenir le poste dans une compagnie aérienne. “

Dickinson, qui a eu 62 ans en août dernier, a rejoint IRON MAIDEN en 1981, remplaçant Paul Di’Anno, et a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur l’album de 1982 “Le nombre de la bête”. Il a quitté le groupe en 1993, poursuivant plusieurs projets solo, et l’a rejoint en 1999.

Comme indiqué précédemment, Bruce fait équipe avec le cinéaste Sacha Gervasi (“Anvil: L’histoire d’Anvil!” ) pour co-écrire un scénario narratif sur le concert légendaire Dickinson joué avec son groupe solo pendant le siège de la guerre à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine.

Dickinson et son groupe est venu à Sarajevo avec l’aide de ONU troupes en 1994 et a donné un concert au Centre culturel bosniaque. À l’époque, la ville était coupée du monde, ses citoyens brutalement terrorisés par les tirs, les bombardements et la famine, l’approvisionnement en électricité et en eau n’étant rien de moins qu’un luxe. Bruce et son groupe alors solo a traversé les lignes de front et a finalement joué un spectacle pour les gens piégés dans la ville. Ce que ce concert a signifié pour les gens et comment il a changé Bruce et son groupe est raconté dans le documentaire de 2016 “Crie pour moi Sarajevo”.

“Crie pour moi Sarajevo” est sorti en 2018 sur DVD, Blu-ray et numérique via vision d’aigle. De plus, la musique du film a été diffusée sur CD / double LP via BMG.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).