Bruce Dickinson d’Iron Maiden fait équipe avec le cinéaste d’Anvil Sacha Gervasi pour scénariser l’histoire du concert de Sarajevo Siege

Selon la date limite, IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson fait équipe avec le cinéaste Sacha Gervasi (“Anvil: L’histoire d’Anvil!” ) pour co-écrire un scénario narratif sur le concert légendaire Dickinson joué avec son groupe solo pendant le siège de la guerre à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine.

Dickinson et son groupe est venu à Sarajevo avec l’aide de ONU troupes en 1994 et a donné un concert au Centre culturel bosniaque. À l’époque, la ville était coupée du monde, ses citoyens brutalement terrorisés par les tirs, les bombardements et la famine, l’approvisionnement en électricité et en eau n’étant rien de moins qu’un luxe. Bruce et son groupe alors solo a traversé les lignes de front et a finalement joué un spectacle pour les gens piégés dans la ville. Ce que ce concert a signifié pour les gens et comment il a changé Bruce et son groupe est raconté dans le documentaire de 2016 “Crie pour moi Sarajevo”.

Présentant des images du concert historique, le film rencontre également ceux qui se sont rendus au spectacle et ont fait que le spectacle se produise; déterminés à continuer à vivre leur vie malgré les atrocités qui se déroulent autour d’eux. Les entretiens avec le groupe, l’équipage et la sécurité font ressortir la réalité de la situation qui était non seulement dangereuse, mais barbare.

Dickinson a déclaré: “Les quelques jours incroyables que j’ai passés à Sarajevo avec mon groupe solo avant Noël en 1994 ont été parmi les plus intenses de ma vie. Créer une histoire pour amener les émotions, la folie, la tragédie et le triomphe à l’écran n’est pas une tâche facile . Mon propre voyage a été en tant que chanteur de heavy metal aux cheveux longs conduisant à travers des fusillades dans une ville assiégée depuis plus longtemps que Stalingrad. Le mien n’était, bien sûr, pas le seul voyage effectué ce jour-là, puis chez moi à Londres , J’ai laissé à Sarajevo des compagnons de voyage sur la route de la vie. Ce film est en fait dédié à leur histoire, pas à la mienne. “

Gervasi a commenté: “J’ai rencontré pour la première fois Bruce Dickinson à 15 ans JEUNE FILLE fan à Londres en 1982. Maintenant, près de 40 ans plus tard, pour co-écrire cette histoire extraordinairement intense et personnelle avec Bruce lui-même est un honneur authentique et inattendu. La véritable histoire des enfants et des musiciens locaux qui ont assisté à ce spectacle est aussi poignante qu’inspirante. Beaucoup d’entre eux n’ont pas réussi. Comme Bruce a déjà dit, nous espérons que ce film leur sera un hommage. “

Un clip de Dickinson et Gervasi discuter du projet sur Alex Ferraripodcast de “Âme de niveau suivant”, qui sera diffusé samedi, peut être trouvé sur Deadline.

Il y a deux ans, Bruce a été déclaré citoyen d’honneur à Sarajevo. Dickinson a accepté le prix en personne, en disant que c’était formidable que sa visite 25 ans plus tôt «signifie encore autant pour les gens de me donner ce prix symbolique».

“Bien que ce soit un grand honneur, je pense que ce prix appartient également aux habitants de Sarajevo qui sont toujours là”, a-t-il déclaré.

“Crie pour moi Sarajevo” est sorti en 2018 sur DVD, Blu-ray et numérique via vision d’aigle. De plus, la musique du film a été diffusée sur CD / double LP via BMG.

Concernant le concert devenu culte, Dickinson écrit dans son autobiographie “Qu’est-ce que ce bouton faire?”: “Nous n’étions pas protégés, il n’y avait pas de plan et les balles étaient réelles, mais merde, nous y sommes allés quand même. Le concert était immense, intense et probablement le plus grand spectacle au monde à ce moment-là pour le public et pour nous. Que le monde ne le sache pas vraiment n’a pas d’importance. Cela a changé ma façon de voir la vie, la mort et les autres êtres humains. ”



