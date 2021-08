Bruce Dickinson d’Iron Maiden : “Je trouve incroyable que certaines personnes résistent encore” à la vaccination

IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson, qui a été testé positif pour COVID-19 plus tôt ce mois-ci après avoir été complètement vacciné, a discuté de son combat contre la maladie dans une nouvelle interview avec Lyndsey Parker, rédacteur en chef de Yahoo! Musique.

“Je vais tout à fait bien”, a-t-il déclaré. “Je n’ai jamais douté que je le serais. Je veux dire, c’est comme, vous savez, écoutez, tout le monde que je connais a eu les deux coups. J’en suis assez content. Vous savez, aucun de nous n’a commencé à avoir des têtes supplémentaires, voulant soudainement s’approcher des antennes relais 5G ou a exprimé sa volonté de s’arrêter Bill Gates. Donc, je pense que toutes ces choses sont en grande partie un mythe. Et oui, donc je vais tout à fait bien.”

Dickinson a ensuite déploré l’hésitation envers les recommandations médicales et scientifiques, y compris le vaccin COVID-19.

“Je trouve honnêtement incroyable que certaines personnes soient encore résistantes [to getting vaccinated], mais ce n’est pas grave”, a-t-il dit. “Le truc du masque, je ne comprends vraiment pas. Cela ne signifie pas que vous devez porter des masques partout tout le temps, mais c’est juste ce genre de sensibilisation. De toute évidence, ils aident. Et s’ils aident, alors pourquoi pas ? Je veux dire, c’est quoi cette folie là-dedans ? Je ne le comprends pas. Pas grave, franchement. Il y a des choses bien plus étranges pour lesquelles vous pourriez vous énerver, qui sont probablement assez sérieuses, vous savez ?”

Bruce a souligné que si les vaccins sont exceptionnellement efficaces pour prévenir les décès et les maladies graves dus au coronavirus et à ses variantes connues, ils sont loin d’être infaillibles pour prévenir complètement l’infection.

“La plupart des gens qui ont été vaccinés et reçoivent un cas de ce qui est presque certainement la variante delta, car c’est à 100% la variante dominante un peu partout”, a-t-il déclaré. « Donc, les gens qui le sont, ces sceptiques, diront : « Oh ouais, ouais, mais vous l’avez toujours. » J’ai dit : ‘Ouais, j’ai toujours compris.’ Ma croyance est – et j’insiste sur le fait que c’est une croyance, parce que je ne peux pas prouver que je n’aurais pas été plus malade si je n’avais pas pris le vaccin. Il n’y a aucune preuve de cela. La seule raison pour laquelle je prouverais que c’est si je ne prenais pas le vaccin et que je tombais très, très malade, et alors je pourrais aller voir tous ces sceptiques du vaccin et leur dire: “Vous y êtes. Vous voyez? Je vous ai dit que j’avais raison. Je” je suis vraiment malade.'”

Il a poursuivi: “Je veux dire, il n’y a pas de gens à discuter comme ça, parce que leurs faits sont basés sur des faits différents de nous. Je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec la politique. Je ne pense pas que les gens croient des choses comme ça à cause de la politique. Ils le croient à cause de leur constitution psychologique. Ils ont besoin de croire en ces choses. Et en fait, c’est la même chose que les gens qui vont s’asseoir au sommet d’une montagne chaque année et attendent la fin du monde . Et le monde ne s’arrête pas. Mais modifient-ils leurs croyances ? En fait, non. Cela les renforce que, « Oui, nous avions raison depuis le début. Cela va définitivement se terminer, mais pas cette année. Vous voyez ? Le reste du monde est contre nous. C’est la façon dont certaines personnes pensent. C’est leur mentalité. Et vous n’allez probablement pas changer cela. Mais pour le reste d’entre nous, je dirais simplement se faire vacciner. Et si vous tombez malade, vous ne serez pas très malade . Ce sera juste comme un cas bénin de grippe.”

Dickinson dit précédemment Pierre roulante magazine qu’il ne pense pas personnellement que les fans assistant aux concerts devraient être obligés de se faire vacciner, qualifiant cela de “choix personnel”. “Personnellement, je pense que les gens sont juste très mal conseillés s’ils ne vont pas se faire doubler le plus rapidement possible, non pas pour des raisons d’aller à des concerts, mais pour leur propre santé”, a-t-il déclaré. “Cela dit, même si vous avez eu un double jab, vous pouvez toujours contracter le COVID, et donc vous pouvez le transmettre à d’autres personnes qui n’ont peut-être pas été vaccinées et qui pourraient tomber très malades et mourir. Maintenant, vous ne pouvez pas légiférer contre mortalité. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui tuent des gens et elles ne sont pas illégales mais sont malheureuses. Le cancer tue beaucoup de gens. Les crises cardiaques tuent beaucoup de gens. L’obésité tue beaucoup de gens. Le paludisme tue un tas de gens chaque année… Donc à un moment donné, nous devons simplement nous dire : « Nous allons probablement devoir vivre avec ça. Et si nous devons vivre avec ça, alors vous avez votre vaccin. »”

IRON MAIDENle nouvel album de, “Senjutsu”, sortira le 3 septembre via BMG. Il a été enregistré à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par le bassiste Steve Harris.

La vidéo du premier single du LP, “L’écriture sur le mur”, a été faite par Clignotement d’encre basé sur un concept de Dickinson avec deux anciens Pixar cadres. Il faisait suite à une campagne de teasers d’un mois et à une “chasse au trésor” mondiale à la recherche d’indices sur le titre et le concept du morceau.