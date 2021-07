IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson dit que lui et ses camarades mouraient d’envie de parler à leurs fans de leur prochain album, “Senjutsu”, “pendant très longtemps.”

Bien que le suivi de 2015 “Le livre des âmes” a été enregistré en 2019, JEUNE FILLE n’a annoncé le nouveau LP qu’au début du mois, précédé du clip du premier single du disque, “L’écriture sur le mur”.

Dickinson a comblé le long écart entre le “Senjutsu”l’achèvement et l’annonce officielle de s lors de l’enregistrement d’un message vidéo pour promouvoir sa prochaine tournée de créations orales au Royaume-Uni.

“Alors maintenant vous le savez. Le grand secret n’est plus un secret. L’album s’appelle ‘Fête de Belshazzar’, a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET), faisant référence à l’histoire de l’écriture sur le mur dans la Bible qui JEUNE FILLE utilisé pour taquiner son nouveau LP avant l’annonce officielle du LP. “Non, ce n’est pas le cas. Alors, ‘Senjutsu’ est l’album.

“Vraiment, vous ne pouvez pas imaginer depuis combien de temps nous voulions parler de l’album aux gens”, a-t-il poursuivi. “Nous avons tous été, comme, [bites hand in frustration], comme ça depuis des lustres. Donc, c’est incroyable que la nouvelle soit sortie. C’est aussi une excellente opportunité, parce que je fais ces one-man shows, et je peux en parler. En fait, vous pouvez me poser des questions à ce sujet, et je peux en parler. On ne sait jamais, nous pourrions même saisir l’occasion, car nous aurons un grand écran et un grand système de son et il y a une vidéo incroyable avec des trucs vraiment cool, que, bien sûr, vous connaissez. Mais oh mon Dieu, sur grand écran. Voir la vidéo sur grand écran. On pourrait parler de la vidéo. Nous pourrions jouer la vidéo. Oooooh, il y a une idée.”

“Senjutsu” sortira le 3 septembre via BMG. Il a été enregistré à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par le bassiste Steve Harris.

La vidéo pour “L’écriture sur le mur” a été faite par Clignotement d’encre basé sur un concept de Dickinson avec deux anciens Pixar cadres. Il faisait suite à une campagne de teasers d’un mois et à une “chasse au trésor” mondiale à la recherche d’indices sur le titre et le concept du morceau.

Pour “Senjutsu” — traduit vaguement par « tactique et stratégie » — le groupe a de nouveau fait appel aux services de Mark Wilkinson pour créer la spectaculaire pochette sur le thème des samouraïs, basée sur une idée du bassiste Steve Harris. Avec une autonomie d’un peu moins de 82 minutes, “Senjutsu”, comme leur précédent disque “Le livre des âmes”, sera un double CD/triple vinyle.

IRON MAIDEN n’avait pas sorti de musique fraîche depuis “Le livre des âmes”, qui a été enregistré fin 2014 à Paris, France avec Shirley.

“Le livre des âmes” était le plus long JEUNE FILLE album, d’une durée de 92 minutes, avec des paroles fortement basées sur les thèmes de la mort, de la réincarnation, de l’âme et de la mortalité.

De retour en mai 2019, site web italien Premiers concerts d’abord spéculé que IRON MAIDEN mettait la touche finale à un nouvel album. Le site a conclu que le LP était presque terminé après avoir rassemblé des preuves sur les réseaux sociaux que les six membres du groupe, leurs épouses et Shirley étaient à Paris en même temps. Le producteur a même posté de nouvelles photos de Atelier Guillaume Tell, où JEUNE FILLE enregistré “Le meilleur des mondes” (2000) et “Le livre des âmes”, disant qu’il était en train de finaliser un projet majeur.

Durant JEUNE FILLEtournée nord-américaine de l’été 2019, Dickinson a fait allusion à du nouveau matériel, disant à la foule lors du concert du groupe à Oakland, en Californie : « Nouveau IRON MAIDEN chansons – plus tôt que vous ne le pensez. JEUNE FILLELe spectacle de Nashville en août 2019, Dickinson a déclaré que la musique fraîche du groupe n’était pas “au-delà des limites du possible”, ajoutant qu’un nouveau JEUNE FILLE record était essentiellement une « certitude ».

“Senjutsu” Des marques JEUNE FILLEle sixième album produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE depuis les deux dernières décennies.

En plus de JEUNE FILLE, Shirley a collaboré avec des dizaines d’actes notables, y compris Joe Bonamassa, VOYAGE, THÉÂTRE DU RÊVE et LED ZEPPELIN.

Lors de la confection de “Le livre des âmes”, Dickinson a été diagnostiqué avec une tumeur cancéreuse à l’arrière de sa langue. Il a enregistré toutes les voix de l’album avec la tumeur avant de suivre un traitement et de se rétablir complètement à temps pour la sortie du LP en septembre 2015.