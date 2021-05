Bruce Dickinson d’Iron Maiden obtient enfin un smartphone: “ Ma vie va sucer à partir de maintenant ”

IRON MAIDENde Bruce Dickinson s’est assis avec Planète Rockde Wyatt parler de participer à la Truants de métaux lourds balade à vélo de charité à Télécharger 2021, collecter des fonds pour Nordoff Robbins, Childline, Teenage Cancer Trust et Sauver les enfants. En plus de cela, ils ont discuté BruceLes exigences plutôt simples en ce qui concerne les téléphones et les vélos.

Après avoir montré son “tout nouveau vieux Nokia“téléphone au Wyatt, Bruce a déclaré: “Il y a presque un an maintenant, j’ai obtenu ce smartphone du JEUNE FILLE Bureau. Ils ont dit: «Voici votre smartphone». Et il y a une carte SIM avec elle et tout. Et j’ai pensé: “C’est très gentil.” Alors je l’ai rangé et je ne l’ai plus jamais touché – jusqu’à ce que Fuyants. Et ils ont dit: “ Vous devez faire ce genre de choses – téléchargez chacun de vos mouvements sur cette application. ” Et moi [finally] mettre la carte SIM. Donc, tout ce processus, en fait, m’a encouragé à installer la carte SIM, et j’ai maintenant un smartphone. Donc, fondamentalement, ma vie va être nulle à partir de maintenant. Je vivrai ma vie par procuration. Mais cela fait des choses intéressantes. “

Fondée en 2012 par JEUNE FILLE directeur Rod Smallwood et ex-Marteau en métal rédacteur en chef du magazine Alexandre Milas, les Truants de métaux lourds ont bénéficié d’un soutien considérable de la part de l’industrie de la musique au fil des ans. De Télécharger promoteur Andy Copping et John Giddings qui court L’île de Wight festival, aux musiciens de groupes, y compris SAXON, TRIVIUM, PARADIS PERDU et en plus, ils ont tous rejoint les fans pour enfiler le lycra et pédaler les kilomètres. L’événement de 2017 a même été agité de l’Alexandra Palace par le seul et unique Brian béni!

Pour aider à élever encore plus les enfants, le Truants de métaux lourds ont également organisé des ventes aux enchères, y compris des souvenirs donnés personnellement par REINE, METALLICA, EMBRASSER, BON JOVI, JEUNE FILLE et bien d’autres encore, aux côtés d’événements de créations orales avec des légendes de la scène rock heavy et même des Heavy Metal Curry Nights.

Il commence le 24 mai et se termine le 4 juin, qui aurait été le premier jour de cette année Télécharger Festival. L’événement est ouvert à toute personne souhaitant s’inscrire et collecter des fonds pour Sauver les enfants, Teenage Cancer Trust, Nordoff Robbins et NSPCC / Childline en complétant un défi parrainé désigné.

Pour plus d’informations, visitez le site dearmetaltruants.com.

Si vous ne pouvez pas participer à la course mais que vous souhaitez faire un don, veuillez vous rendre sur: SportsGiving – Faire un don à HMT 2021: Nine Lives – Virtual Challenge

le Truants de métaux lourds fait partie de La Fondation Truants, qui a collecté plus de 4 millions de livres sterling pour des œuvres caritatives pour enfants au cours des 10 dernières années. Il est devenu un organisme de bienfaisance enregistré: n ° 1191441 en novembre 2020.



