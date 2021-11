Bruce Dickinson d’Iron Maiden parle de « Trooper The Collection 2 » (vidéo)

Dans la vidéo de 13 minutes ci-dessous, IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson et gourou de la bière Pete Brown parler à travers Soldat La Collection 2, un pack mixte de 12 bouteilles rempli de JEUNE FILLEles meilleures bières primées de Trooper.

Inclus dans chaque boîte de Soldat La Collection 2:

* Soldat 666 – 6,6% de bière britannique de qualité supérieure brassée à une densité plus élevée – sortie pour la première fois en 2015



* Trooper Rouge ‘N’ Noir – 6,8% Porter britannique, sorti pour la première fois en 2016



* Soldat sanctifié – Ale hybride de style belge à 6,0%, sortie pour la première fois en 2017



* Soldat Soleil Et Acier – 4,8% de pilsner au saké, sorti pour la première fois en 2019



* Cavalier IPA – une IPA de saison à 4,3% avec un bon goût de houblon, sortie pour la première fois en 2020



* Trooper Peur De L’obscurité – un stout au chocolat noir ; corsé et riche en saveur, sorti pour la première fois en 2020

En mai dernier, JEUNE FILLE et Brasserie Robinson a célébré 30 millions Cavalier pintes vendues dans le monde entier au cours de la semaine où ils ont marqué le huitième anniversaire de leur collaboration extrêmement fructueuse.

Depuis son lancement en 2013, la bière britannique premium à 4,7 % qui Cavalier original est devenu un acteur de premier plan parmi les bières britanniques, exporté dans plus de 60 pays à travers le monde et apprécié par d’innombrables amateurs de bière dans le plus grand des pubs britanniques et dans le confort de leur foyer.

Cavalier a également remporté plusieurs médailles d’or aux prestigieux British Bottlers’ Institute Awards, ainsi que des prix aux World Beer Awards, Global Beer Masters et International Beer Challenge.

Malgré la fermeture des pubs pendant une grande partie de 2020, Cavalier a continué à bénéficier de fortes ventes grâce à des partenaires de distribution en ligne et à des listes d’exportation tout au long de l’année et a même engendré deux nouvelles bières au cours de l’année — Trooper Peur De L’obscurité, un stout anglais de chocolat noir torréfié à 4,5% ABV qui est corsé et riche en saveur, et Cavalier IPA, une India Pale Ale dorée à 4,3% ABV pleine de saveurs houblonnées. Ces deux nouveaux Cavalier des bières ont à nouveau été brassées en collaboration avec des amateurs de bière Dickinson à la barre et les deux ont bénéficié d’une réponse formidable sur les marchés de détail et d’exportation.

Dickinson a déclaré : « Je ne pourrais pas être plus fier de ce que nous avons accompli avec Robinson pour atteindre le cap des 30 millions de pintes. Nous avons développé une famille de bières Trooper exceptionnelles que nos fans et buveurs de bière du monde entier apprécient, ce qui vous en dit long sur la qualité, l’originalité, la provenance et le caractère distinctif de chaque Cavalier Bière. Le fait que d’autres brasseurs internationaux de premier plan aient également souhaité s’associer à nous pour créer des Cavalier variantes est un autre témoignage de ce que nous et Robinson ont créé. Que cela continue longtemps, et voici les prochains 30 millions de pintes ! »

Avec les bières de base — Cavalier originale et Cavalier IPA – les Cavalier La famille comprend désormais une gamme de bières saisonnières et en édition limitée populaires qui ont rejoint la charge au cours des huit dernières années, y compris des bières populaires telles que Soleil et acier (pilsner infusé au saké), Rouge ‘N’ Noir (porter), 666 (amer extra fort) et bière de style belge sanctifié, avec le « Jour des Morts » annuel Cavalier édition spéciale. A l’international, la gamme a été rejointe la semaine dernière par Chat infernal – une collaboration brassicole à 6% India Pale Lager avec BrewChien sortira plus tard cette année et sera disponible aux États-Unis uniquement.

Doyen Etchell, Robinson‘s Cavalier directeur de la marque, a déclaré : « C’est une réalisation remarquable pour Cavalier pour célébrer son huitième anniversaire ainsi qu’un jalon épique de 30 millions de pintes vendues à travers le monde. Ce succès et cette longévité témoignent de la qualité de Cavalier bière et son attrait mondial continu pour IRON MAIDEN fans et buveurs de bière. »

Olivier Robinson, directeur général de Brasserie Robinson, a dit : « De Bruce visiter la brasserie pour faire un test de dégustation à l’aveugle avec nous à cette étape incroyable et plusieurs bières primées plus tard, ça a été tout un voyage ! Nous sommes immensément fiers de ce que Robinson et IRON MAIDEN ont obtenu avec Cavalier au cours des huit dernières années, et ce qui est excitant, c’est qu’on a l’impression que nous ne faisons que commencer. »



