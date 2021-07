Bruce Dickinson d’Iron Maiden partage ses souvenirs d’aller dans les magasins de disques (vidéo)

Lors d’une comparution au mois dernier Telekom Tech Grounds événement virtuel, IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson a partagé certains de ses premiers souvenirs de magasin de disques. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : “Les disquaires, quand j’étais gamin, avant Internet — tu peux aller tout écouter gratuitement maintenant sur Internet, mais à l’époque c’était un peu plus difficile. Il fallait aller dans un vrai disquaire et vous demandiez à écouter un disque et vous écoutiez probablement la plupart de l’album et vous ne l’achetiez pas, parce que vous n’aviez pas d’argent. Mais vous étiez dans le magasin avec tous ces gens qui aimaient musique, et vous parliez de musique et vous traîniez. Et juste être là, c’était comme être rechargé quand vous étiez enfant. C’était juste, comme, ‘Oh mon Dieu. J’ai l’école. J’ai ça. J’ai ça. Je veux échapper à mes parents. Blah blah blah. Vous montez dans un bus, vous allez au magasin de disques, vous traînez et rencontrez tous ces gens qui pensent et parlent de la musique et pensent comme vous, et votre vie est soudainement meilleure.”

Dickinson est considéré comme l’un des musiciens les plus célèbres au monde après des décennies passées à offrir des performances à indice d’octane élevé avec son personnage plus grand que nature dans IRON MAIDEN. Véritable polymathe, ses réalisations incluent : pilote et capitaine de ligne, entrepreneur en aviation, brasseur de bière, conférencier motivateur, scénariste de film, romancier Horaires du dimanche auteur à succès, présentateur de radio, acteur de télévision, commentateur sportif et escrimeur international… pour n’en citer que quelques-uns.

De retour en octobre 2017, Dickinsonl’autobiographie de, “Qu’est-ce que ce bouton faire?”, a atterri au n°10 sur le New York Times Liste des meilleures ventes “Hardcover Nonfiction”. Il est sorti aux États-Unis via Livres de la rue Dey (Auparavant ça livre), une empreinte de Éditeurs HarperCollins.

“Qu’est-ce que ce bouton faire?” est Dickinsonle troisième livre de. Il a déjà publié deux romans satiriques, “Les Aventures de Lord Iffy Boatrace” sur les classes supérieures anglaises et “La position missionnaire” sur le télévangélisme.

Dickinson, qui a eu 62 ans en août dernier, a rejoint IRON MAIDEN en 1981, remplaçant Paul Di’Anno, et a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur l’album 1982 “Le nombre de la bête”. Il a quitté le groupe en 1993, poursuivant plusieurs projets en solo, et a rejoint le groupe en 1999.