Bruce Dickinson d’Iron Maiden possède «une énorme collection de savons d’hôtels du monde entier»

Lors d’une apparition dans le dernier épisode de Téléviseur AXS‘s « À la maison et social avec », IRON MAIDEN chanteuse Bruce Dickinson a été demandé par Katie Daryl s’il aime utiliser du savon en barre ou du savon liquide lorsqu’il se douche. Il a répondu: « Je prends tout ce qui est disponible. J’ai en fait une énorme collection de savons d’hôtels du monde entier, et je n’ai jamais eu à acheter de gel douche ou de savon au cours des 10 dernières années.

« Ma petite amie, elle est complètement folle. Elle va acheter tout ça », a-t-il poursuivi. « Je me dis ‘D’accord, eh bien, c’est pour vous. Nous avons un an d’approvisionnement là-bas. Mais moi, je vais prendre [whatever is available].’ « Hmm, je me demande ce que fait celui-ci. » … Et puis vous obtenez aussi les formes amusantes. Je suis toujours intrigué par le savon en forme de fer à cheval. C’est du genre ‘C’est pour quoi ça ? Et où cela va-t-il ?’ Ce sont des choses qui vous sont données dans les hôtels. Vous pensez, ‘Qui a pensé celui-là?’ Savon avec de petits morceaux rugueux dessus. »

Il a ensuite répété: « Alors, j’utilise tout ce qui me tombe sous la main. »

Dickinson, qui avait une tumeur de la taille d’une vésicule de golf sur la langue et une autre dans le ganglion lymphatique du côté droit de son cou, a obtenu le feu vert en mai 2015 après une radiothérapie et neuf semaines de chimiothérapie.

Brucela deuxième épouse de, Paddy a été retrouvé mort en mai 2020 dans la maison qu’ils partageaient autrefois à Chiswick, dans l’ouest de Londres, à la suite d’un « accident tragique ». Le London Ambulance Service a confirmé que le patient avait été déclaré mort à son arrivée.

Bruce et Paddy s’était marié en 1990 après deux ans de fréquentation et avait partagé trois enfants : Austin, Griffon et Kia. Ils se sont mariés après avoir fréquenté pendant deux ans après Bruceest séparé de sa première femme Jeanne.

Dickinson est censé s’être séparé de Bowden en privé en 2018, bien que leur rupture n’ait été rendue publique qu’en novembre 2019.

Bruce, 63 ans, vivrait désormais à Paris avec un instructeur de fitness Léana Dolci.

Comme indiqué précédemment, Dickinson entreprendra une tournée nord-américaine de créations orales de deux mois plus tard ce mois-ci.

IRON MAIDENle 17e album studio de , « Senjutsu », est sorti en septembre via BMG. Le premier LP du groupe en six ans a été enregistré en 2019 à Paris avec un producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par le bassiste Steve Harris.



