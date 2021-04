Bruce Dickinson, d’Iron Maiden, rejoint le tour 2021 de “ Heavy Metal Truants ”

le Truants de métaux lourds ont annoncé que IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson se mettront en selle et se joindront à eux dans leur quête annuelle de collecte de fonds pour les enfants défavorisés, une cause encore plus essentielle dans une période prolongée où les organismes de bienfaisance souffrent si durement.

Cela marque la neuvième édition Truants de métaux lourds aventure de collecte de fonds. Traditionnellement (et principalement) une balade à vélo qui commence à Londres et se déroule sur 175 miles sur deux jours et demi jusqu’aux terrains de métaux lourds sacrés de Donington et Télécharger festival, il comprend généralement une quarantaine de cyclistes se rendant au festival à vélo. Ils sont parrainés par des amis, des membres de leur famille, des collègues, des employeurs et des connaissances pour recueillir des fonds pour ces causes méritoires.

Cependant, avec l’annulation de l’année dernière Télécharger festival, qui devait être titré par IRON MAIDEN, les Truants de métaux lourds est allé à la fois international et virtuel pour en faire la plus grande année de son histoire avec plus de 400 cyclistes de 35 pays qui se sont inscrits pour faire du vélo sur des entraîneurs en salle de tout type ou dans leur région. Ils ont collecté plus de 200000 £, en prenant le montant donné par Truants de métaux lourds aux organismes de bienfaisance à ce jour à plus de 888 000 £.

Avec Télécharger à nouveau annulée cette année, et JEUNE FILLEles plans de tournée de ses propres projets mis en attente, Dickinson se joint aux fans, aux autres groupes et aux membres de la communauté musicale pour en faire le plus grand événement de collecte de fonds jamais organisé. le Truants de métaux lourds sera très fier lorsque cette course portera le total élevé à plus de 1000000 £ magiques.

Bruce révèle: “Le chat est sorti du sac – je rejoins le Truants de métaux lourds pour aider à amasser des fonds pour ces œuvres de bienfaisance héroïques pour enfants. Avec une nouvelle tournée par la fenêtre, il n’y a aucune bonne raison pour laquelle je n’ai pas pu m’inscrire enfin et aucune bonne raison pour laquelle vous ne pouvez pas non plus! J’appelle tous les fans, groupes et personnes qui travaillent dans les coulisses à me rejoindre sur la route virtuelle de Télécharger. Chaque centime compte pour ces organismes de bienfaisance qui ont été durement touchés par la pandémie.Par conséquent, peu importe le montant ou le montant que vous collectez, en nous rejoignant, vous ferez une différence dans la vie d’un enfant. Inscrivez-vous aujourd’hui!”

Pour rendre ce défi accessible à un plus grand nombre de personnes, l’événement se développe encore plus cette année, accueillant des participants non cyclistes pour établir un nouveau record de collecte de fonds dans une gamme d’activités et de capacités. Ils invitent donc les marcheurs, les coureurs, les randonneurs, les rameurs et plus à se joindre Bruce et son compagnon Truants de métaux lourds pour relever un défi physique allant de 35 miles à pied jusqu’à 1000 miles à vélo au cours de la période de 12 jours.

Essentiellement, si vous pouvez le mesurer, vous pouvez rejoindre – donc Truants de métaux lourds sont désireux d’entendre de nouvelles recrues de toutes capacités et disciplines. Contactez-nous et proposez votre propre défi et rappelez-vous… si vous pouvez le mesurer, vous pouvez vous joindre!

Fondée en 2012 par JEUNE FILLE directeur Rod Smallwood et ex-Marteau en métal rédacteur en chef du magazine Alexandre Milas, les Truants de métaux lourds ont bénéficié d’un soutien considérable de la part de l’industrie de la musique au fil des ans. De Télécharger promoteur Andy Copping et John Giddings qui court L’île de Wight festival, aux musiciens de groupes, y compris SAXON, TRIVIUM, PARADIS PERDU et en plus, ils ont tous rejoint les fans pour enfiler le lycra et pédaler les kilomètres. L’événement de 2017 a même été agité de l’Alexandra Palace par le seul et unique Brian béni!

Pour aider à élever encore plus les enfants, le Truants de métaux lourds ont également organisé des ventes aux enchères, y compris des souvenirs donnés personnellement par REINE, METALLICA, EMBRASSER, BON JOVI, JEUNE FILLE et bien d’autres encore, aux côtés d’événements de créations orales avec des légendes de la scène rock heavy et même des Heavy Metal Curry Nights.

Il commence le 24 mai et se termine le 4 juin, qui aurait été le premier jour de cette année Télécharger Festival. L’événement est ouvert à toute personne souhaitant s’inscrire et collecter des fonds pour Sauver les enfants, Teenage Cancer Trust, Nordoff Robbins et NSPCC / Childline en complétant un défi parrainé désigné.

Pour plus d’informations, visitez le site dearmetaltruants.com.

Si vous ne pouvez pas participer à la course mais que vous souhaitez faire un don, veuillez vous rendre sur: SportsGiving – Faire un don à HMT 2021: Nine Lives – Virtual Challenge

le Truants de métaux lourds fait partie de La Fondation Truants, qui a collecté plus de 4 millions de livres sterling pour des œuvres caritatives pour enfants au cours des 10 dernières années. Il est devenu un organisme de bienfaisance enregistré: n ° 1191441 en novembre 2020.