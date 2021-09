Bruce Dickinson d’Iron Maiden riposte aux critiques concernant ses commentaires sur le Brexit

Bruce Dickinson a défendu ses commentaires passés sur le Brexit, affirmant qu’il était “moins préoccupé par IRON MAIDEN‘s position” et plus inquiets pour les “jeunes” musiciens britanniques qui n’ont pas les ressources et le temps de remplir tous les documents nécessaires pour effectuer une tournée à travers l’Europe après le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

Lors d’une apparition en juin 2021 sur Nouvelles du ciel, les JEUNE FILLE Le chanteur, qui a précédemment admis avoir voté pour quitter l’UE, a déclaré que le Brexit rendait plus difficile pour les artistes britanniques de faire des tournées et des concerts en Europe et que le gouvernement devrait faire plus pour aider.

Comme on pouvait s’y attendre, ses plaintes sont tombées dans l’oreille d’un sourd, car beaucoup se sont précipités sur les réseaux sociaux pour se moquer de son sort, notant à quel point il a changé rapidement de position lorsque cela a commencé à l’affecter personnellement.

Maintenant, dans une nouvelle interview avec Classic Rock, Dickinson repoussé ses détracteurs, en disant : « C’est légèrement dérangeant que les gens ne puissent pas contempler que d’autres personnes ont d’autres points de vue contraires à eux-mêmes. C’est comme un sifflet de chien, les gens commencent à courir et à sauter de colère, et je pense que c’est hors de toutes proportions. Si vous décidez de faire quelque chose de raisonnablement radical dans n’importe quel domaine de la vie, il y aura forcément des problèmes de jeunesse. nouveau système d’exploitation. Et quelqu’un pourrait dire : « D’accord, à long terme, peut-être que le fait d’être sur un Mac vous laissera mieux, mais en attendant, comment pouvons-nous comprendre cela ? » C’est une position parfaitement raisonnable à prendre.”

Il a poursuivi: “Les gens choisissent délibérément de mal comprendre la position que je prenais dans cette interview. Il est regrettable que les deux parties cherchent à se venger d’un avantage politique. Et cela ne sert finalement à rien. Tout le monde doit s’entendre. J’ai un Allemand sœur, j’ai un partenaire français qui est à moitié italien qui choisit de vivre en Angleterre parce qu’elle pense que c’est génial, et le Brexit ne devrait faire absolument aucune différence dans ces relations. Et ce n’est pas le cas. C’est seulement au niveau politique où ils ont besoin de s’enfermer dans une pièce et de n’avoir ni nourriture ni eau jusqu’à ce qu’ils comprennent cette merde.

“Ce qui est bizarre, c’est que je suis moins concerné par IRON MAIDENposition parce que nous avons les ressources et la demande et que nous injectons énormément dans l’économie européenne en touchant près de deux millions de personnes l’été prochain”, a-t-il expliqué. des groupes qui n’ont pas le temps de parcourir toute la paperasse et toutes les bêtises et il devrait y avoir un moyen de rationaliser ces choses pour tous les artistes. Culturellement, nous sommes tous très proches, et donc je pense que c’est quelque chose qui doit être un travail en cours.

“Je pense que ce sont des gens qui essaient de marquer des points politiques à un niveau élevé, sans tenir compte du fait que les gens vivent toujours à côté les uns des autres et veulent toujours se visiter. Oui, nous serons économiquement différents et oui, nous aurons un leadership politique indépendant et souverain, pour lequel j’ai voté, mais nous voulons toujours nous entendre. »

De retour en 2018, Dickinson a déclaré au magazine d’information français L’Obs qu’il était « assez détendu à l’idée » de la séparation du Royaume-Uni de l’Union européenne, expliquant qu’il pensait que le Brexit rendrait la Grande-Bretagne « plus flexible » et que « le Brexit ouvre en fait nos frontières, le Brexit ouvre le Royaume-Uni à l’ensemble de le monde.

« Le Brexit ne changera pas le statut du [country] de beaucoup”, à l’exception de “améliorer[ing] nos capacités économiques”, a-t-il ajouté.

Il y a trois mois, plus de 200 musiciens et groupes — dont LOUP ALICE, Annie Lennox, Mark Knopfler, NOUVEL ORDRE et TÊTE RADIO – a exhorté le gouvernement britannique à agir maintenant pour atténuer les dépenses liées au Brexit et les formalités administratives liées aux tournées en Europe continentale. La campagne « Let The Music Move » appelle à une renégociation des tournées – ou à de « nouveaux accords bilatéraux avec chaque pays qui réduiront les coûts et la paperasserie » – ainsi qu’un « paquet de soutien transitoire » à court terme pour aider financièrement les artistes à nouveaux papiers.

L’organisateur de la campagne, la Featured Artists’ Coalition, a déclaré qu’en 2019, les artistes britanniques ont joué près de quatre fois plus de spectacles dans l’UE qu’en Amérique du Nord.