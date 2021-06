Bruce Dickinson d’Iron Maiden se moque de s’être plaint de l’impact du Brexit sur l’industrie de la musique malgré son vote

IRON MAIDEN leader Bruce Dickinson a appelé le gouvernement britannique à se ressaisir pour aider les artistes à faire des tournées dans l’Union européenne après le Brexit.

À la suite de l’accord sur le Brexit, les artistes interprètes de toutes sortes doivent désormais disposer d’un permis de travail pour gagner de l’argent grâce à des concerts dans les pays de l’UE et disposer d’un « carnet » permettant le transport de marchandises telles que des instruments de musique à travers les frontières. Des visas individuels et des permis de travail sont requis pour différents pays, et les véhicules de tourisme britanniques sont limités à seulement trois arrêts en Europe avant de devoir rentrer chez eux. Cela équivaut à des coûts supplémentaires s’élevant à environ 5 000 £ par pays.

Lors d’une apparition sur Nouvelles du ciel le lundi (28 juin), Dickinson Raconté Kay Burley que le Brexit rend plus difficile pour les artistes britanniques de faire des tournées et des concerts en Europe et que le gouvernement devrait faire plus pour aider.

Le chanteur de 62 ans, qui a précédemment admis avoir voté pour quitter l’UE, a déclaré: “Ne me lancez pas sur l’attitude du gouvernement envers l’industrie du divertissement. Nous sommes probablement l’une des principales exportations du Royaume-Uni. Je veux dire … venez Et pourtant nous sommes assis ici, nous ne pouvons rien faire.

“C’est bien connu que j’ai voté pour le Brexit”, a-t-il poursuivi. “Mais, vous savez, l’idée est qu’une fois que vous l’avez fait, vous entrez ensuite et soyez sensible à la relation que vous avez avec les gens. Donc, pour le moment, tout ce raffut de ne pas pouvoir jouer en Europe, et les Européens ne peuvent pas jouer ici et les permis de travail et tout le reste des ordures – allez! Vous savez, ressaisissez-vous. “

De retour en 2018, Dickinson a déclaré au magazine d’information français L’Obs qu’il était « assez détendu à l’idée » de la séparation du Royaume-Uni de l’Union européenne, expliquant qu’il pensait que le Brexit rendrait la Grande-Bretagne « plus flexible » et que « le Brexit ouvre en fait nos frontières, le Brexit ouvre le Royaume-Uni à l’ensemble de le monde.

« Le Brexit ne changera pas le statut du [country] de beaucoup”, à l’exception de “améliorer[ing] nos capacités économiques”, a-t-il ajouté.

Après DickinsonLes derniers commentaires de s ont été diffusés, les gens n’ont pas tardé à remarquer son changement de position. “C’est pour cela qu’il a voté”, a écrit une personne. “Ne me lancez pas sur des Brexiteers éminents qui prétendent le contraire.”

“Posséder Bruce, c’est pour cela que vous avez voté”, a ajouté un autre.

“Eh bien, eh bien, si ce ne sont pas les conséquences de ses propres actions”, a tweeté une troisième personne.

“Peut-être que vous auriez dû faire des recherches, c’est exactement ce que vous avez voté pour vous idiot”, a déclaré un autre.

Plus tôt ce mois-ci, plus de 200 musiciens et groupes, dont LOUP ALICE, Annie Lennox, Mark Knopfler, NOUVELLE COMMANDE et TÊTE RADIO – a exhorté le gouvernement britannique à agir maintenant pour atténuer les dépenses liées au Brexit et les formalités administratives liées aux tournées en Europe continentale. La campagne « Let The Music Move » appelle à une renégociation des tournées – ou à de « nouveaux accords bilatéraux avec chaque pays qui réduiront les coûts et la paperasserie » – ainsi qu’un « paquet de soutien transitoire » à court terme pour aider financièrement les artistes à nouveaux papiers.



Le leader d’Iron Maiden, Bruce Dickinson, est frustré par l’impact du #Brexit sur les artistes britanniques se produisant à l’étranger et pense que le gouvernement peut faire plus pour aider.#KayBurley UF pic.twitter.com/FHB8tNj9gZ – Kay Burley (@KayBurley) 28 juin 2021

Il l’a soutenu ! ? Puis-je jouer avec le recul ? Le Brexiteer fixait son bol de mendicité… ? — Mike Czerski ???????? (@angrysmiley) 28 juin 2021

Ainsi, lorsqu’il a soutenu le congé, il s’attendait seulement à ce que cela ait un impact sur la vie des autres, pas sur la sienne ? Cela semble être un thème commun… – Kurt McHerdyMoomoo (@A_48er) 28 juin 2021

Dieu nous préserve. On dirait qu’il veut que le Royaume-Uni et les pays européens mettent en place une sorte d’accord, pour permettre la libre circulation des personnes, des biens et des services, presque comme si nous pouvions faire une Union de pays européens et créer un marché unique en son sein. — Alan Wardrop ? Laisse juste #GTTO (@AlanGWardrop) 28 juin 2021

L’UE honore simplement son vote.



Ou est-ce qu’il n’a pas compris pour quoi il votait ?? — Déborah F ????????????? (@DeborahFSussex) 28 juin 2021

Bruce est un héros pour moi, mais il a voté pour cela alors que l’industrie dont il fait partie crie depuis 2016 que ce serait un désastre. Je suis désolé qu’il ait compris maintenant, mais ce serait plus bénéfique s’il expliquait qu’il s’est trompé. J’adorerais l’avoir sur @mrjamesob – Steven Battelle (@StevenJBattelle) 28 juin 2021

COMMENTAIRES

