Bruce Dickinson d’Iron Maiden sur sa nouvelle hanche en titane : “Je peux pratiquement tout faire dessus”

IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson dit qu’il “peut à peu près tout faire” sur sa nouvelle hanche en titane après son opération à la fin de l’année dernière.

Le musicien de 63 ans, qui a également précédemment révélé qu’il souffrait d’une rupture du tendon d’Achille, a discuté de ses récents problèmes de santé dans une nouvelle interview avec Revolver.

Lorsqu’on lui a demandé comment se sentait son Achille ces jours-ci, Dickinson dit : « Ha ! L’Achille va bien. Fin avril [2019], juste environ 10 jours avant que j’aie fini toutes les voix [for the upcoming MAIDEN album ‘Senjutsu’], je faisais de l’escrime et tout à coup, j’ai eu l’impression que quelqu’un m’avait donné une décharge électrique à l’arrière de ma jambe droite. J’étais sur le sol et j’ai regardé ma jambe et mon pied n’était pas vraiment connecté au reste de ma jambe. J’étais comme, ‘Eh bien, c’est un peu bizarre.’ [Laughs] Trente-six heures plus tard, ils l’ont recousu le matin et je suis sorti l’après-midi avec la botte que je portais tout en faisant le reste de ma voix. Et puis après avoir fait la tournée, je faisais encore de la rééducation sur mon mollet, et tout d’un coup, ma hanche opposée me faisait vraiment mal, ‘Tout le monde a dit ‘Oh, c’est parce que tu compensais ton Achille, et yada yada yada ‘, mais quand je suis allé voir le médecin de la hanche et lui ai dit: ‘Hé, regarde, ça me dérange vraiment’, il a dit: ‘Ah oui, c’est parce que tu n’as plus de cartilage.’ J’ai dit : ‘Ai-je besoin d’une nouvelle hanche ?’ et il a dit, ‘Ouais, vous le ferez.’ Alors j’ai fait deux ou trois mois de plus comme ça et j’ai dit : « Pouvons-nous simplement l’échanger ? Parce que nous étions tous confinés, et ce n’était pas comme si j’avais autre chose à faire pendant les deux ou trois prochains mois. Alors en octobre dernier, j’ai eu cinq pouces et demi de titane martelé dans mon fémur, et maintenant je suis de retour à l’escrime, à l’entraînement, à tout faire. Mon kiné dit que je peux à peu près tout faire dessus, donc j’ai vraiment hâte de retourner aux États-Unis dès que possible, et vous pourrez alors me voir sauter d’arbre en arbre et de moniteur en moniteur.”

Il y a six ans, Dickinson a subi une intervention chirurgicale pour enlever une boule cancéreuse à la gorge. Le rockeur, qui avait une tumeur de la taille d’une vésicule de golf sur la langue et une autre dans le ganglion lymphatique du côté droit de son cou, a obtenu le feu vert en mai 2015 après une radiothérapie et neuf semaines de chimiothérapie.

Bruce dit précédemment iNouvelles qu’il voulait couvrir sa bataille contre le cancer dans son autobiographie de 2017, “Qu’est-ce que ce bouton faire?”, pour sensibiliser à la maladie, qui affecte les personnes qui n’ont souvent pas ou peu d’antécédents d’abus de tabac ou d’alcool. Les personnes atteintes d’un cancer de l’oropharynx lié au VPH qui suivent un traitement ont un taux de survie sans maladie de 85 à 90 % sur cinq ans.

Dickinson a également exprimé son mépris pour certains des médias qui ont suggéré qu’il pourrait avoir contracté un cancer de la langue en pratiquant le sexe oral sur des femmes.

IRON MAIDENle 17e album studio de , “Senjutsu”, sortira le 3 septembre via BMG. Le premier LP du groupe en six ans a été enregistré en 2019 à Paris avec un producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par le bassiste Steve Harris.

