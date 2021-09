Bruce Dickinson d’Iron Maiden sur son prochain film sur le concert de Sarajevo Siege : “C’est une histoire incroyable”

IRON MAIDEN leader Bruce Dickinson a récemment fait équipe avec le cinéaste Sacha Gervasi (“Anvil: L’histoire d’Anvil!”) pour co-écrire un scénario narratif sur le concert mythique Dickinson a joué avec son groupe solo pendant le siège de guerre à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine.

Dickinson et son groupe sont venus à Sarajevo avec l’aide des troupes de l’ONU en 1994 et ont donné un concert au Centre culturel bosniaque. À l’époque, la ville était coupée du monde, ses citoyens brutalement terrorisés par les tirs, les bombardements et la famine, l’approvisionnement en électricité et en eau n’étant rien de moins qu’un luxe. Bruce et son groupe alors solo a traversé les lignes de front et a finalement joué un spectacle pour les personnes piégées dans la ville. Ce que ce concert signifiait pour les gens et comment cela a changé Bruce et son groupe est raconté dans le documentaire de 2016 “Crie pour moi Sarajevo”.

Dans une nouvelle interview avec SiriusXM‘s « Invasion virtuelle de Trunk Nation », Bruce a déclaré sa collaboration avec Gervasi (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Sacha et j’ai en quelque sorte chronométré l’histoire du voyage à Sarajevo. Je dois dire que ce n’est pas vraiment un biopic sur moi. Je suis l’excuse pour faire le film sur l’environnement global. C’est une histoire incroyable. Mais les gens qui étaient impliqués à la périphérie et essentiels à Sarajevo même, leurs histoires sont, je pense, plus intéressantes. Alors, oui, je serai dedans – pas comme moi. Je vais devoir demander à quelqu’un d’autre d’aller me jouer. Je ne sais pas qui. [Laughs] On trouvera quelqu’un. Mais oui, c’est une belle histoire. Et nous avons déjà pas mal de chemin à faire pour le cartographier, mais nous n’avons pas encore physiquement commencé la première page du script.”

Bruce a aussi parlé de “Crie pour moi Sarajevo”, qui présente des images du concert historique ainsi que des interviews de ceux qui se sont rendus au spectacle et ont permis au concert de se produire, déterminés à continuer à vivre leur vie malgré les atrocités qui se déroulent autour d’eux.

““Crie pour moi Sarajevo” était le documentaire qui a été réalisé par les habitants de Sarajevo eux-mêmes”, Dickinson mentionné. “Il y a un cinéaste local qui s’appelle Adnan [Cuhara]. La première chose que j’en ai entendu, c’est quand quelqu’un est entré dans mon pub local avec un ordinateur portable et m’a montré les images brutes de certaines des interviews qu’ils avaient faites avec des gens 20 ans après l’événement. Fondamentalement, c’étaient des gens qui disaient à quel point l’événement avait changé leur vie – changé leur attitude, changé leur vie, changé leur opinion sur l’humanité. C’était réconfortant et incroyable à entendre. Alors, ils ont dit : « Voudriez-vous être impliqué ? J’ai dit : ‘Eh bien, tout ce que je peux faire pour aider. Mais ce n’est pas mon documentaire ; c’est votre documentaire. Honnêtement, ils ont fait un travail incroyable. Malheureusement, cela a souffert d’être… le timing. Nous étions en retard pour des choses comme Sundance et toutes ces fêtes ; il était trop tard pour participer à beaucoup de ces festivals, ce qui était très regrettable. Parce que maintenant les gens l’ont redécouvert et se sont dit ‘Wow, nous n’avons jamais su cela.’ C’est vraiment triste. Mais c’est là-bas. Et si les gens veulent aller le voir, ça vaut la peine de le regarder.”

Il y a deux ans, Bruce a été déclaré citoyen d’honneur à Sarajevo. Dickinson a accepté le prix en personne, disant que c’était formidable que sa visite 25 ans plus tôt « représente toujours autant pour les gens de me remettre ce prix symbolique ».

“Bien que ce soit un grand honneur, je pense que ce prix appartient également aux habitants de Sarajevo qui sont toujours ici”, a-t-il déclaré.

“Crie pour moi Sarajevo” est sorti en 2018 en DVD, Blu-ray et numérique via vision d’aigle. De plus, la musique du film a été publiée sur CD/double LP via BMG.

Concernant le concert désormais culte, Dickinson écrit dans son autobiographie “Qu’est-ce que ce bouton faire?”: “Nous n’étions pas protégés, il n’y avait pas de plan et les balles étaient réelles, mais merde, nous y sommes allés quand même. Le concert était immense, intense et probablement le plus gros show au monde à ce moment-là pour le public et pour nous. Ce que le monde ne savait pas vraiment n’avait pas d’importance. Cela a changé ma façon de voir la vie, la mort et les autres êtres humains.



