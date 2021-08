Bruce Dickinson dit que certaines choses sur le nouvel album d’Iron Maiden vont « absolument époustoufler l’esprit des gens »

Une nouvelle vidéo de quatre minutes dans laquelle IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson discute de la réalisation du prochain 17e album studio du groupe, “Senjutsu” peut être vu ci-dessous.

“C’était il y a un peu moins de deux ans lorsque nous avons terminé cet album”, a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « C’est fou ?

“L’album lui-même… Steve [Harris, bass] est venu avec beaucoup de choses qu’il était… Il s’est enterré et a ensuite dit: ‘C’est à propos de ça. Voici la chanson.’ Adrien [Smith, guitar] et j’ai écrit deux ou trois choses – trois choses, en fait – dont l’une s’est avérée être la première piste, pour laquelle il y a la vidéo, évidemment. Et nous avons écrit ce genre de choses de la façon dont nous les écrivions normalement, sauf qu’au lieu de les écrire dans la salle de bain de quelqu’un ou chez quelqu’un, nous étions juste en studio, seuls, lui avec une guitare, moi chantant, essayant quelques mélodies et moi je dis : ‘Hmm, je pense que je peux voir de quoi il s’agit.'”

Dickinson a également parlé plus en détail du processus d’écriture de chansons, en disant: “En fait, l’amour pour créer des choses est la seule chose qui me fait entrer en studio. Je n’aime fondamentalement pas les studios. Ils sont agréables de s’asseoir et de boire du café, mais à moins qu’il n’y ait quelque chose de créatif en cours, ils sont en quelque sorte morts. C’est la créativité qui donne vie à tout dans le studio, puis elle anime la créativité et l’enregistre. J’aime vraiment quand vous entendez quelque chose qui vous inspire – un riff de guitare, quel qu’il soit – cela suggère une mélodie, et à partir de cette mélodie, nous écrivons ensuite un couplet et un pont, et soudain nous cherchons ce que vous pourriez appeler un choeur, ce que vous pourriez appeler un crochet – peu importe – et il arrive. Bingo. “Woah! Ouais, ouais, ouais.” Et ça, pour moi, c’est le moment ‘viens à Jésus’ — c’est genre ‘Oui !’ Et j’adore ces moments. Il y a des pépites comme ça dans chaque aspect de tout ce qui est créatif – que ce soit un film, une vidéo, quoi que ce soit – il y a quelque chose là-dedans, il y a un moment où vous allez, ” Génial. C’est ce qui le rend différent. C’est ce qui le fait fonctionner.'”

Concernant la direction musicale générale de JEUNE FILLE, Bruce a déclaré: “Alors je l’ai écouté après qu’il ait été masterisé, puis j’en ai obtenu une copie sur mon ordinateur portable pour pouvoir l’écouter à la maison. Et je me suis dit:” C’est vraiment bien. ” Et il y a des trucs là-dessus qui vont absolument époustoufler les gens. LE BLUES MOODY s’écraser soudainement dans un IRON MAIDEN album.’ Honnêtement, il y a des morceaux vraiment, vraiment cool. Donc je ne pense pas JEUNE FILLE les fans vont être déçus. Et même les gens qui ne sont pas JEUNE FILLE les fans pourraient être surpris par une ou deux choses qu’ils pourraient aimer. Je pense vraiment que c’est un album sympa. Et Nicko‘s [McBrain] les tambours dessus sont sensationnels, en fait, aussi, je dois dire.”

BMG libérera “Senjutsu”, IRON MAIDENpremier album en six ans, le 3 septembre. Il a été enregistré à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par Harris. Il a été précédé le 15 juillet par une vidéo d’animation déjà très remarquée pour le premier single “L’écriture sur le mur” faite par Clignotement d’encre basé sur un concept de Dickinson avec deux anciens Pixar cadres. Il faisait suite à une campagne de teasers d’un mois et à une “chasse au trésor” mondiale à la recherche d’indices sur le titre et le concept du morceau.

Pour “Senjutsu” — traduit vaguement par « tactique et stratégie » — le groupe a de nouveau fait appel aux services de Mark Wilkinson pour créer la spectaculaire pochette sur le thème des samouraïs, basée sur une idée de Harris. Avec un temps d’exécution d’un peu moins de 82 minutes, “Senjutsu”, comme leur précédent disque “Le livre des âmes”, sera un double album CD/triple vinyle.

IRON MAIDEN n’avait pas sorti de musique fraîche depuis 2015 “Le livre des âmes” LP, qui a été enregistré fin 2014 à Paris, France avec Shirley.

“Le livre des âmes” était le plus long JEUNE FILLE album, d’une durée de 92 minutes, avec des paroles fortement basées sur les thèmes de la mort, de la réincarnation, de l’âme et de la mortalité.

“Senjutsu” Des marques JEUNE FILLEle sixième album produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE depuis les deux dernières décennies.

En plus de JEUNE FILLE, Shirley a collaboré avec des dizaines d’actes notables, y compris Joe Bonamassa, PÉRIPLE, THÉÂTRE DU RÊVE et LED ZEPPELIN.

Lors de la confection de “Le livre des âmes”, Dickinson a été diagnostiqué avec une tumeur cancéreuse à l’arrière de sa langue. Il a enregistré toutes les voix de l’album avec la tumeur avant de suivre un traitement et de se rétablir complètement à temps pour la sortie du LP en septembre 2015.