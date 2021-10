Bruce Dickinson dit que sa prochaine performance du « Concerto pour groupe et orchestre » de Jon Lord sera « méga »

IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson et VIOLET FONCÉ bassiste Roger Glover participera à une représentation de Jon Lord‘s « Concerto Pour Groupe Et Orchestre » à Győr, Hongrie le 5 novembre 2021. Ajout VIOLET FONCÉ morceaux, le concert sera interprété par le Orchestre Symphonique de Győr ensemble avec Kaitner Z Doka (JON SEIGNEUR, IAN PAICE, DON AIREY) à la guitare et Bernhard Welz (JON SEIGNEUR, DON AIREY) à la batterie. Le chef d’orchestre sera également présent à l’événement Paul Mann, un ami proche de Jon‘s.

Un nouveau message vidéo de Dickinson la promotion du spectacle peut être vu ci-dessous.

« Bonjour. C’est Bruce Dickinson ici de IRON MAIDEN« , dit le chanteur dans le clip. « Mais le 5 novembre, c’est la nuit des feux d’artifice au Royaume-Uni. Eh bien, la nuit des feux d’artifice avec un orchestre symphonique, avec le Orchestre Symphonique de Győr à Győr, nous allons jouer Jon Lord‘s ‘Concerto Pour Groupe Et Orchestre’, et nous allons en faire VIOLET classiques à la fin du spectacle aussi. Ça va être une nuit fabuleuse. Je vais vous confier un secret : je l’ai déjà fait deux fois, et c’était méga. Mais ça va être encore plus méga qu’avant. Oh oui! »

En novembre 2019, Bruce joué au Palais Montcalm à Québec, Québec, Canada dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de « Concerto Pour Groupe Et Orchestre ». Se joindre à lui à l’événement étaient Mann, les Orchestre symphonique de Québec (QSQ) et le BANDE DE PAUL DESLAURIERS.

Lorsque le concert de Québec a été annoncé pour la première fois, Dickinson a déclaré : « C’est un grand honneur de participer au 50e anniversaire de la ‘Concerto Pour Groupe Et Orchestre’. Lorsque Paul Mann m’a contacté au sujet de l’événement de Québec, j’ai dit oui tout de suite.

« Comme beaucoup de gens le savent, VIOLET FONCÉ ont été une influence majeure et continue dans ma vie depuis mon adolescence, et au fil des ans, j’ai eu la chance de devenir de bons amis avec tout le groupe, plus particulièrement dans mes collaborations avec Jon Lord.

« [I] J’ai hâte de voir tout le monde à cette soirée commémorative très spéciale. »

Ajoutée Mann: « Ma longue collaboration avec Jon Lord, et en particulier son innovation, défiant les genres ‘Concerto’, a été l’une des plus grandes joies de ma vie musicale. Jonl’esprit de nous sera certainement avec nous. »

Après la mise en vente du concert du 21 novembre 2019 en avril de la même année, il s’est immédiatement vendu et un deuxième spectacle – le 22 novembre 2019 – a été ajouté.

Lors d’un concert de création orale en septembre 2018 à Copenhague, au Danemark, Dickinson a été interrogé sur sa relation avec Seigneur. Il a répondu: « Jon Lord était un gentleman merveilleux, et nous étions des amis proches. Et il est malheureusement décédé de… Il avait un cancer du pancréas, mais il a survécu pendant un an et demi – bien contre ce que tout le monde avait dit qu’il arriverait. Et en fait, à la fin, il n’est pas mort d’un cancer du pancréas – il est malheureusement décédé d’un terrible effondrement sanguin qui s’est produit avec lui, peut-être à la suite d’un traitement. Mais nous avions toutes sortes de projets fous, y compris moi, partir en tournée avec lui, chanter VIOLET FONCÉ des chansons avec orchestre, ce qu’il avait l’intention de faire ; c’était l’une des choses que nous avions l’intention de faire. Mais tout a été interrompu et annulé, et [it was] évidemment très triste. Il était un homme merveilleux. »

Seigneur est décédé le 16 juillet 2012 à l’âge de 71 ans après une longue bataille contre le cancer du pancréas. Seigneur, qui était connu pour sa virtuosité au clavier et sa réinvention du son d’orgue Hammond B-3, a co-écrit de tels VIOLET classiques comme « De la fumée sur l’eau » et « Enfant dans le temps », entre autres. Seigneur et batteur Ian Paice étaient les seuls membres originaux à avoir duré tout au long de la course initiale du groupe de 1968 à 1976. Il était à bord pour leur réunion de 1984 et est resté jusqu’à sa retraite du groupe en 2002, après quoi il a travaillé principalement dans le domaine classique.



Le batteur Bernhard Welz vient d'annoncer une nouvelle représentation du « Concerto pour groupe et orchestre » de Jon Lord à Győr,…

