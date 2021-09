Bruce Dickinson dit que son prochain album solo est “un travail en cours” depuis trois ou quatre ans

Lors d’une apparition sur SiriusXM‘s « Invasion virtuelle de Trunk Nation », IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson on lui a demandé s’il aimerait travailler sur un nouvel album solo pour faire suite à celui de 2005 “Tyrannie des âmes”. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Non seulement j’aimerais bien. J’ai un travail en cours en ce moment qui est en quelque sorte en marche, en veilleuse, depuis, eh bien, trois ou quatre ans maintenant. Et fondamentalement, depuis que la pandémie s’est produite, J’ai peut-être eu beaucoup de temps, mais je ne peux pas aller en Amérique pour le faire – pour finir l’écriture, commencer le processus d’enregistrement et tout le reste. Oncle Joe me laisser entrer en Amérique.”

De retour en décembre 2017, Dickinson a déclaré que son prochain LP solo comprendrait probablement une version retravaillée de “Si l’éternité devait échouer”, la piste d’ouverture sur IRON MAIDENle disque de 2015 “Le livre des âmes”. À l’époque, il a dit qu’il avait déjà écrit environ « la moitié » de son septième disque et il a également confirmé que “Si l’éternité devait échouer” a été écrit à l’origine comme un Dickinson piste solo.

Il a dit à la Finlande Télévision Kaaos que le plan initial était que son prochain album solo soit “un album concept complet, qui allait s’appeler “Si l’éternité devait échouer”. Et “Si l’éternité devait échouer” était la chanson titre de mon nouvel album solo”, a-t-il déclaré. “Et un peu comme [Dickinson‘s 1989 solo song] ‘Amenez votre fille à l’abattage’ [laughs], il a été réquisitionné pour IRON MAIDEN. Donc, si je faisais un autre album solo, ce que je pense que je ferai, je pourrais simplement m’en tenir à mon plan initial et l’avoir comme chanson-titre. Je veux dire, je l’ai écrit — c’était le premier morceau que j’ai écrit pour lui. Donc, oui, j’inclurais probablement toujours cette chanson. Mais ce serait… la sensation serait légèrement différente – pas beaucoup, cependant – de la JEUNE FILLE version.”

En 2015, Dickinson dit à la France Force dure magazine qui “Si l’éternité devait échouer” a fini par être utilisé par IRON MAIDEN après le bassiste Steve Harris entendu les démos qui Bruce travaillait sur ce qui était censé être son prochain album solo. “Et [Steve] est allé, ‘C’est une chanson vraiment cool. Pouvons-nous utiliser cela? Ce sera la chanson d’ouverture de l’album”, se souvient-il. “Et je me suis dit : ‘Ouais, d’accord.’ Et il écrivait déjà, je pense… Il pensait déjà à “Le livre des âmes” comme étant le titre, alors il m’a parlé de la chose maya. Et je me dis ‘Ouais, c’est cool. D’accord. Ouais, je vois où tu veux en venir. Mais dans mon cas, cette chanson a été écrite dans le cadre d’une histoire. Ainsi, le mot prononcé à la fin est le début d’une histoire qui traverse tout l’album. Et l’un des personnages est Dr Nécropole; c’est le méchant. Et le bon gars est Professeur Lazare; il ressuscite des morts. Alors ça introduit Nécropole dans la chose parlée. Et j’ai demandé Steve… J’ai dit : ‘Regardez. D’accord. J’ai la chanson…’ ‘Parce qu’elle s’ouvre avec, ‘Voici l’âme d’un homme.’ ‘Ouais. Obtenir cela. Mais qu’en est-il de la fin ? J’ai dit : ‘Les gens comprendront-ils de quoi il s’agit ? Parce que cela n’a rien à voir avec les Mayas ou quoi que ce soit. C’est à voir avec… Je proposerais un album concept qui n’arrive pas.’ [Laughs] Et il [went], ‘Non non Non. Ça parle juste des âmes et de tout, et ça sonne bien. Je suis allé, ‘D’accord.’ [Laughs]”

Dickinson a fait ses débuts dans l’enregistrement avec IRON MAIDEN sur le “Numéro de la bête” album en 1982. Il quitte le groupe en 1993 pour poursuivre sa carrière solo et est remplacé par Blaze Bayley, qui était auparavant le chanteur principal du groupe de métal BANDE-LOUP. Après avoir sorti deux albums de métal traditionnel avec d’anciens JEUNE FILLE guitariste Adrien Smith, Dickinson a rejoint le groupe en 1999 avec Forgeron. Depuis, Dickinson n’a sorti qu’un seul album solo de plus (celui ci-dessus “Tyrannie des âmes”) mais a déjà déclaré que sa carrière solo n’était pas terminée.

