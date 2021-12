Bruce Dickinson dit qu’il est «absolument terrifiant» de monter seul sur scène pour ses émissions de paroles

IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson a parlé à BBC Radio Scotland’s « Le spectacle de l’après-midi » à propos de son prochain concert de créations orales à l’Usher Hall d’Édimbourg le 10 décembre. Lorsqu’on lui a demandé s’il fallait un autre type de courage pour se tenir devant un public sans groupe d’accompagnement et sans une énorme production, Dickinson dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « C’est terrifiant. C’est absolument terrifiant. J’ai un petit tapis sur lequel je me tiens, qui semble… J’ai demandé un tapis pour me tenir debout. Et il y a une petite table et un verre d’eau et, le plus souvent, une bouteille de bière. Et c’est tout. J’ai quelques diapositives et je me contente de riffer le tout. Il y a aussi un peu de comédie physique impliquée, dans laquelle je n’entrerai pas, mais si vous êtes nerveux et n’aimez pas parler des batteurs dans les détails anatomiques, alors vous devriez rester à l’écart. Et je m’empresse d’ajouter, il y a des morceaux coquins et je n’hésite pas à utiliser de temps en temps le mot coquin que je ne pouvais pas peut-être dire à la radio.

Comme indiqué précédemment, Dickinson entreprendra une tournée nord-américaine de créations orales de deux mois en janvier.

Dickinson est considéré comme l’un des musiciens les plus célèbres au monde. Mis à part des décennies passées à livrer des performances à indice d’octane élevé avec son personnage plus grand que nature dans IRON MAIDEN, Bruce a également vécu une existence hors scène extraordinaire. Véritable polymathe, ses réalisations incluent : pilote et capitaine de ligne, entrepreneur en aviation, brasseur de bière, conférencier motivateur, scénariste de film, romancier à deux éditions et Horaires du dimanche auteur à succès, animateur radio, acteur de télévision, commentateur sportif et escrimeur international… pour n’en citer que quelques-uns.

Divisé en deux parties, la première section du spectacle voit Bruce jetant un regard humoristique et souvent satirique sur le monde de son point de vue très personnel, offrant au public un aperçu privé de sa motivation et de son ambition, parsemé de beaucoup de JEUNE FILLE d’anecdotes, et une myriade d’autres expériences englobant non seulement les vertiges mais aussi les extrêmes bas, racontés de première main dans son style anarchique inimitable, ponctué de photographies, de vidéos et parfois même d’éclater en chanson a capella, pour illustrer un point .

La dernière partie de la soirée est entièrement consacrée à la séance de questions-réponses précitée, avec la possibilité de poser des questions sur n’importe quel sujet. Comme BruceLes réponses de seront toutes complètement improvisées – plus la question est à gauche et excentrique, plus la réponse est susceptible d’être intéressante et convaincante.

Dickinson récemment dit Pablo de la station de radio de Minneapolis, Minnesota 93X à propos de sa tournée actuelle de créations orales, qui a débuté en août dans son Royaume-Uni natal : « C’est, espérons-le, raisonnablement amusant. IRON MAIDEN porter des pantalons fous, et tous les points entre les deux. Et cela couvre le problème du cancer. Il couvre beaucoup de choses des premiers jours, comme la façon dont j’ai appris à chanter, toutes les choses étranges qui m’arrivent à l’école et ce qui a formé ta personnalité [and] personnage – le tout fait avec un sens de l’humour très sombre, j’espère. Et puis nous prenons une pause, puis les 45 dernières minutes, une heure, c’est essentiellement de l’improvisation. Et donc ce que je fais, c’est que je prends des repères du public qu’ils écrivent la nuit, et je les arrange en une sorte de script d’improvisation. Ensuite, je fais ça. C’est le spectacle. »

Il y a six ans, Dickinson a subi une intervention chirurgicale pour retirer une boule cancéreuse à la gorge. Le rockeur, qui avait une tumeur de la taille d’une vésicule de golf sur la langue et une autre dans le ganglion lymphatique du côté droit de son cou, a obtenu le feu vert en mai 2015 après une radiothérapie et neuf semaines de chimiothérapie.

IRON MAIDENle 17e album studio de , « Senjutsu », est sorti en septembre via BMG. Le premier LP du groupe en six ans a été enregistré en 2019 à Paris avec un producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par le bassiste Steve Harris.

