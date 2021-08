Bruce Dickinson donne le coup d’envoi de la tournée britannique de Spoken Word à Brighton

IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson a lancé sa toute première tournée de créations orales au Royaume-Uni dimanche soir (1er août) au Theatre Royal de Brighton. Une vidéo d’une minute mettant en scène BruceLes impressions de la soirée, ainsi que les commentaires de plusieurs des fans qui ont assisté à l’événement, peuvent être vus ci-dessous.

Dickinson est considéré comme l’un des musiciens les plus célèbres au monde après des décennies passées à offrir des performances à indice d’octane élevé avec son personnage plus grand que nature dans IRON MAIDEN. Véritable polymathe, ses réalisations incluent : pilote et capitaine de ligne, entrepreneur en aviation, brasseur de bière, conférencier motivateur, scénariste de film, romancier à deux éditions et Horaires du dimanche auteur à succès, présentateur de radio, acteur de télévision, commentateur sportif et escrimeur international… pour n’en citer que quelques-uns.

Il y a donc de quoi se divertir tout au long de la corne d’abondance de la soirée d’histoires fascinantes et d’exploits à faire, tous livrés par Bruce avec un enthousiasme contagieux et un esprit ironique caractéristique.

Divisé en deux parties, la première section du spectacle voit Bruce porter un regard humoristique et souvent satirique sur le monde de son point de vue très personnel, raconté de première main dans son style anarchique inimitable, ponctué de photographies, de vidéos et parfois même éclaté en chanson a capella, pour illustrer un propos.

La dernière partie de la soirée est entièrement consacrée à une session de questions-réponses, avec la possibilité de poser des questions sur n’importe quel sujet. Plus la question est à gauche et originale, plus la réponse est susceptible d’être intéressante et convaincante.

Parlant de ce que les fans peuvent attendre de sa tournée de créations orales, Dickinson a déclaré: “C’est principalement un regard de côté sur ma vie, ce qui à certains égards est agréablement ridicule. Le spectacle qui est maintenant le spectacle a évolué assez loin de ce qui est juste en [my autobiography]. Oui, c’est un peu autobiographique mais il y a beaucoup plus de choses. La deuxième partie devient intéressante parce que c’est, oserais-je dire, un peu d’improvisation. Je vous donne des fiches sur lesquelles vous pouvez écrire ce que vous voulez — des insultes, des conseils, des questions peut-être. Et je réorganise ensuite ceux-ci comme une sorte de mots croisés bizarres dans ce qui devient le troisième tiers du spectacle. Donc, en gros, c’est tout – le dernier tiers de la série est créé par vous, avec un peu d’aide de ma part.”

Dickinsonl’autobiographie de, “Qu’est-ce que ce bouton faire?”, a atterri au n°10 sur le New York Times Liste des meilleures ventes “Hardcover Nonfiction”. Il est sorti aux États-Unis en octobre 2017 via Livres de la rue Dey (Auparavant ça livre), une empreinte de Éditeurs HarperCollins.

“Qu’est-ce que ce bouton faire?” est Dickinsonle troisième livre de. Il a déjà publié deux romans satiriques, “Les Aventures de Lord Iffy Boatrace” sur les classes supérieures anglaises et “La position missionnaire” sur le télévangélisme.

Dickinson, qui aura 63 ans plus tard cette semaine, a rejoint IRON MAIDEN en 1981, remplaçant Paul Di’Anno, et a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur l’album 1982 “Le nombre de la bête”. Il a quitté le groupe en 1993, poursuivant plusieurs projets en solo, et a rejoint le groupe en 1999.



