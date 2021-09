Bruce Dickinson explique pourquoi Iron Maiden continue de travailler avec le producteur Kevin Shirley

Lors d’une apparition sur SiriusXM‘s « Invasion virtuelle de Trunk Nation », IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson on lui a demandé pourquoi lui et ses compagnons de groupe continuent de retourner au producteur Kévin Shirley album après album, y compris le dernier effort du groupe, “Senjutsu”. Bruce dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Kévin‘est un très bon producteur; c’est un très bon producteur technique bien informé. Mais nous sommes difficiles à travailler. Je n’ai pas travaillé avec autant de groupes, mais j’ai travaillé avec pas mal de musiciens, et je sais en général comment les gens ont tendance à travailler. Personne ne travaille comme nous. Nous sommes définitivement uniques. La façon dont les choses se mettent en place, tous les petits protocoles amusants, la petite politique au sein du groupe. Pas dans le mauvais sens – c’est juste la façon dont cela fonctionne. J’imagine que c’est un peu la même chose dans LES PIERRES QUI ROULENT. j’imagine LES PIERRES QUI ROULENT, ce n’est pas comme travailler avec quelqu’un d’autre. C’est du genre ‘Qu’est-ce qu’ils font maintenant ?’ Ils font toujours ça le jeudi. Et ils le font depuis 45 ans ; c’est ce qu’ils font le jeudi, et personne n’interfère avec cela. Et c’est la même chose avec nous; nous avons toutes ces petites excentricités. Je ne pense pas que nous puissions travailler autrement.”

Il a poursuivi: “Je fais des albums – évidemment, j’ai fait des albums solo et des choses, en travaillant avec [producer/guitarist] Roy [Z] et de grands musiciens, et vous travaillez d’une manière plus traditionnelle. Et Adrien‘s [Smith, MAIDEN guitarist] fait des disques et a travaillé d’une manière plus traditionnelle. Mais nous, en tant que groupe, avons besoin de nous réunir et de jouer dans une grande salle et de faire beaucoup de bruit et de faire… Je veux dire, ce sont des trucs à l’ancienne. Et quand les gens disent : ‘Tu es un peu comme un rocher de dinosaure’, je dis ‘Ouais. Oui. C’est bien.’ Et ce n’est pas une mauvaise chose. Combien de dinosaures reste-t-il dans le monde ? Si tu vas être un dinosaure, tu veux être un [Tyrannosaurus] rex. Que nourrissez-vous un T. rex? Tout ce qu’il veut. Et c’est un peu comme ça d’être producteur de IRON MAIDEN — vous faites partie de l’équipe mais vous devez respecter nos règles. Et il y a beaucoup de producteurs qui ne pouvaient pas faire face. Non pas qu’ils soient incapables de faire des choses, mais ils se heurteraient rapidement à un mur de briques avec certaines de nos opinions et pratiques en studio.”

“Senjutsu” Des marques JEUNE FILLEle sixième album produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE depuis les deux dernières décennies.

En plus de JEUNE FILLE, Shirley a collaboré avec des dizaines d’actes notables, y compris Joe Bonamassa, PÉRIPLE, THÉÂTRE DU RÊVE et LED ZEPPELIN.

En 1983, Dickinson a dit à un écrivain canadien Steve Newton qu’il serait “impensable” pour IRON MAIDEN faire un album sans producteur Martin Bouleau, qui avait dirigé le précédent “Tueurs” et “Le nombre de la bête” LPs. Bouleau a pris sa retraite en 1992 après avoir coproduit JEUNE FILLE‘s “Peur du noir” avec le bassiste Steve Harris.

“Senjutsu” est publié aujourd’hui (vendredi 3 septembre) via BMG.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).