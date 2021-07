Bruce Dickinson : “J’ai été coupable de porter certains des pantalons les plus ridicules du monde”

Le 1er juillet IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson était l’invité de Steve Wright le spectacle “Steve Wright dans l’après-midi” au BBC Radio 2. Vous pouvez maintenant écouter le chat ci-dessous.

Lorsqu’on lui a demandé comment il a eu l’idée de faire des concerts en solo, Bruce dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Tout a commencé il y a des années quand j’ai fait cette biographie, ‘Qu’est-ce que ce bouton faire?’ Et ils ont dit : ‘Eh bien, allons faire un petit tour en lisant le livre.’ Et je me suis dit : ‘Eh bien, c’est un peu ennuyeux. Pourquoi quelqu’un se présenterait-il ? Ils peuvent lire le livre eux-mêmes. Donc je l’ai en quelque sorte amélioré avec quelques histoires mûres, et ça s’est très bien passé. Et puis j’y ai ajouté un peu d’improvisation. Donc les 45 dernières minutes sont basées sur quelque chose que j’ai vu [English writer, raconteur and actor] Quentin Croustillant, tout le monde.

“Quand j’étais à l’université, ma petite-amie de l’époque m’a emmené voir ‘Une soirée avec Quentin Croustillant « », a-t-il expliqué. « Alors j’y suis allé. Il était incroyablement spirituel – incroyablement divertissant. La dernière moitié du spectacle, cependant, c’était lui qui sortait et riffait des cartes de repère que le public avait écrites pour lui. Et je m’en suis toujours souvenu. Alors j’ai pensé : « Je me demande si je pourrais faire quelque chose de similaire. En effet, lorsque les gens se présenteront, ils recevront des cartes aide-mémoire. Griffonnez ce que vous aimez — les insultes, quelles qu’elles soient. Je les emmène dans les coulisses pendant l’entracte et je les transforme très rapidement en une sorte de script.”

Quant au genre de choses que les fans demandent sur ces cartes aide-mémoire, Bruce a déclaré : « Ils peuvent poser des questions sur n’importe quoi. Certains d’entre eux posent des questions sur le groupe. 1983 ?’ Et maintenant, mon cerveau s’emballe vraiment. Et à la fin, il a dit : “Au fait, tu n’es pas mon père. J’ai vérifié.” Quand vous obtenez des trucs comme ça, c’est une sorte d’or de la comédie, vraiment. C’est une question assez simple, mais c’est comment vous les collez ensemble.

“Je retire le Mickey, en grande partie, de moi-même”, a-t-il ajouté. “Je me suis rendu coupable d’avoir porté – sans repentir, devrais-je ajouter – certains des pantalons les plus ridicules du monde. Et tout cela a du bon sens et tout est du meilleur goût possible. Et il y a une raison pour laquelle je ne suis pas invité à Semaine de la mode parisienne.”

Dickinson se lancera dans une tournée de créations orales au Royaume-Uni cet été. “Une soirée avec Bruce Dickinson” comprendra six dates, commençant à Brighton le 1er août et se terminant à Londres le 10 août.

“Qu’est-ce que ce bouton faire?”, a atterri au n°10 sur le New York Times Liste des meilleures ventes “Hardcover Nonfiction”. Il est sorti aux États-Unis en octobre 2017 via Livres de la rue Dey (Auparavant ça livre), une empreinte de Éditeurs HarperCollins.

“Qu’est-ce que ce bouton faire?” est Dickinsonle troisième livre de. Il a déjà publié deux romans satiriques, “Les Aventures de Lord Iffy Boatrace” sur les classes supérieures anglaises et “La position missionnaire” sur le télévangélisme.

Dickinson rejoint IRON MAIDEN en 1981, remplaçant Paul Di’Anno, et a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur l’album 1982 “Le nombre de la bête”. Il a quitté le groupe en 1993, poursuivant plusieurs projets solo, et a rejoint le groupe en 1999.

Dickinson, qui a eu 62 ans en août dernier, a plusieurs autres intérêts au-delà de la musique. Il est pilote professionnel breveté et possède une compagnie d’aviation. Il a également fait du théâtre et brassé de la bière.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).