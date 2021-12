Bruce Dickinson : « Les fans d’Iron Maiden sont un peu comme du contreplaqué ; Nous obtenons une nouvelle couche chaque année’

Dans une récente interview avec « Anders Bøtters Tiny TV », Bruce Dickinson parlé de IRON MAIDENla réputation d’avoir les fans les plus fidèles et les plus dévoués de tous les groupes travaillant aujourd’hui. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je ne peux pas parler pour chaque individu IRON MAIDEN fan, évidemment, et je ne peux pas imaginer ce que chacun d’eux pense individuellement et quel genre de nuance ils retirent de ce que nous faisons. Parce que je pense que les gens tirent des choses différentes de différentes parties de ce que nous faisons. Donc, certains fans vont vraiment se concentrer sur certains morceaux. Certaines des sortes de choses rythmiques que nous faisons, certaines personnes en seront de grands fans ; certaines personnes seront de grands fans de Adrien‘s [Smith] guitare; certaines personnes seront folles de voix et donc elles suivront certains de mes trucs en solo. Vous avez toutes sortes de nuances d’opinion, mais elles se rassemblent toutes autour d’un noyau central, qui est : « Ouais, c’est IRON MAIDEN, stupide.’ C’est ça. »

Il a poursuivi: « Nous avons conservé l’identité parce que nous sommes commercialement indépendants. Nous ne changeons jamais ce que nous faisons en réponse à des pressions externes. Tout ce que nous faisons est développé en interne, et donc même si nous merdions, au moins nous merdions pour les bonnes raisons. Ce que cela signifie, c’est que les gens vous font confiance. Donc, certains albums sont meilleurs que d’autres. Bien – je vais laisser d’autres commenter là-dessus, parce que j’ai mes opinions ; d’autres ont d’autres opinions . Et nous savons que – nous ne sommes pas stupides. Mais néanmoins, nous n’allons pas là-dedans en essayant de faire un album de merde. Nous faisons le meilleur album que nous pouvons faire qui est devant notre visage le jour, la semaine , dans le mois de cette période de notre vie. Et c’est comme un document pour nous, et c’est là où nous en étions quand nous l’avons fait à ce moment-là. Et je pense que pour beaucoup de JEUNE FILLE fans, les albums fonctionnent comme ça pour eux aussi. Ainsi, l’album devient comme un document pour leur vie en même temps. Et pour que cela fonctionne, vous n’avez pas nécessairement besoin d’être d’accord avec ce que le groupe fait à l’époque – et souvent, évidemment, certaines personnes le font et d’autres non – mais vous devez croire que le le groupe le fait sincèrement pour les bonnes raisons, et donc vous gardez toujours cette loyauté. »

Dickinson ajouté : « Pour le dire superficiellement, je dirais que IRON MAIDEN les ventilateurs sont un peu comme le contreplaqué – nous obtenons une nouvelle couche chaque année, et ils collent tous ensemble, donc finalement nous obtenons une table qui fait environ dix pieds d’épaisseur. Et les gens se demandent : « Comment vous êtes-vous retrouvé avec une table de dix pieds d’épaisseur ? » J’ai dit : ‘Nous n’avons jamais perdu une couche.’ Et, bien sûr, nous avons des gens qui ont commencé en 1983, 1984, et nous avons des gens qui ont commencé en 2000, 2005, 2015 — des générations et des générations. Les personnes dont le premier album a été « Le livre des âmes ». Et puis ils ont dit : ‘Ah, j’aime ce groupe. « Le livre des âmes ». Cool. Ouais ouais ouais.’ ‘Oh mon Dieu. Ils ont fait un autre tas d’albums. C’est quoi ce truc ? ‘Le nombre de la bête’. Je n’ai jamais entendu parler de ça. Oh, c’est cool.’ Et vous revenez et vous avez la chance de redécouvrir toute la discographie. »

Référencement JEUNE FILLEle dernier LP de , « Senjutsu », sorti en septembre, Bruce a déclaré: « Je pense que cet album nous fournira une toute nouvelle couche épaisse de contreplaqué. Et bien sûr, là où nous existons – oui, bien sûr, nous existons sur des albums et des choses, mais là où nous existons vraiment, c’est sur scène. »

« Senjutsu », IRON MAIDENpremier album en six ans, a été enregistré en 2019 à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par Harris.

Pour « Senjutsu » — traduit vaguement par « tactique et stratégie » — le groupe a de nouveau fait appel aux services de Mark Wilkinson pour créer la spectaculaire pochette sur le thème des samouraïs, basée sur une idée de Harris.

« Senjutsu » s’est incliné au 3e rang du classement Billboard 200, se classant plus haut que même les premiers classiques du groupe comme « Esclave du pouvoir » et « Le nombre de la bête ». Près de 90 pour cent des 64 000 unités d’album équivalentes du LP provenaient de ventes d’albums purs. Le double album acclamé par la critique a fait ses débuts une place plus haut que 2015 « Le livre des âmes » et les années 2010 « La frontière finale », qui ont tous deux culminé au n ° 4.

« Senjutsu » a été JEUNE FILLE13e album de ‘s en tête du Top 40 aux États-Unis

JEUNE FILLEles deux premiers Paul Di’Anno-ère albums, « Iron Maiden » (1980) et « Tueurs » (1981), ainsi qu’avec ceux enregistrés avec le chanteur Blaze Bayley, « Le facteur X » (1995) et « Virtuel XI » (1998), tous n’ont pas réussi à ébranler le Top 40 aux États-Unis

Selon Panneau d’affichage, « Senjutsu » enregistré la deuxième plus grande semaine de 2021 pour un album de hard rock dans les deux unités d’album équivalentes gagnées et dans les ventes d’albums traditionnels. Il ne traînait que COMBATTANTS DE FOO‘ « Médecine à minuit », qui a fait ses débuts dans le classement du 20 février avec 70 000 unités (dont 64 000 en ventes d’albums).

« Senjutsu » a dominé les charts dans plusieurs pays européens lors de sa sortie, notamment en Belgique, en Finlande, en Allemagne, en Italie, en Suède et en Suisse.