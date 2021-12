Dans la vidéo ci-dessous, IRON MAIDEN chanteuse Bruce Dickinson, qui est également président de Caerdav, une société entièrement approuvée et certifiée de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et de formation des pilotes basée dans la zone d’entreprise aérospatiale de l’aéroport de St Athan – Cardiff dans le sud du Pays de Galles, au Royaume-Uni, partage ses réflexions sur ce qui a été « un défi, mais extrêmement prospère et passionnante » année pour Caerdav.

Opérant à partir d’une ancienne base de maintenance de la RAF équipée d’une piste ILS de 6 000 pieds et d’un parking pouvant accueillir jusqu’à 20 avions de ligne à fuselage étroit, Caerdav se spécialise dans les travaux de MRO pour les Airbus 320 et les Boeing 737, et offre une formation complète aux pilotes de ligne et au personnel de cabine.

Fondée en 2012, Caerdav est l’un des seuls MRO indépendants basés au Royaume-Uni, spécialisé dans les familles d’avions A320 et B737. La société a également formé des milliers de pilotes qui travaillent désormais dans tous les secteurs de l’aviation commerciale, allant des opérateurs de fret B747 aux capitaines de compagnies nationales.

CaerdavLes installations de s comprennent une piste de 6 000 pieds/1825 m — à seulement 20 minutes de vol de Londres Heathrow, Londres Gatwick, Luton, Stansted et Manchester, et à cinq kilomètres de Cardiff International. Caerdav bénéficie également de l’un des hangars de maintenance les plus performants à usage civil. En outre, CaerdavLes installations de formation des pilotes de s intègrent deux simulateurs Boeing 747-400.

Caerdav a récemment conclu un accord avec GE Aviation fournir une assistance au changement de moteur pour les transporteurs à bas prix Flyadeal.



