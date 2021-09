Bruce Dickinson : Pourquoi Iron Maiden continue d’écrire des chansons longues et progressives

Lors d’un récent entretien avec SiriusXM‘s « Invasion virtuelle de Trunk Nation », Bruce Dickinson discuté IRON MAIDENle penchant de pour écrire de longues chansons complexes et progressives, y compris sur le dernier effort du groupe, “Senjutsu”, qui comporte trois pistes dont la durée dépasse 10 minutes chacune.

“Steve [Harris, MAIDEN bassist] et je suis en partie responsable [for that], a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “J’ai tout fait à propos de la catastrophe du dirigeable, le R101, qui a duré 18 minutes ou quelque chose de fou”, a-t-il déclaré, se référant à la chanson “Empire des nuages” qui est apparu sur JEUNE FILLE‘s “Le livre des âmes” album. “Et c’était essentiellement arrangé pour un orchestre, ce que nous n’avions pas à l’époque.

“Pour cet album, ouais, Steve est un grand fan de prog, tout comme moi », a-t-il expliqué. « J’en parlais à quelqu’un d’autre à ce sujet, à propos des différents groupes que nous aimions tous les deux. Steve, par exemple, est un grand fan de JÉTHRO TULL. Je suis aussi un grand fan de JÉTHRO TULL. Il aime « Un jeu de passion » et « Pensez comme une brique »; Je suis plus ‘Scaphandre autonome’ et les premiers trucs. Mais néanmoins, nous nous rencontrons tous les deux au milieu là-bas. C’est un grand GENÈSE ventilateur – le Peter Gabriel GENÈSE, “L’agneau se couche sur Broadway”; il aime tout ça. Moi, je ne suis pas fou de GENÈSE, mais j’ai adoré Pierre Gabriel‘s, je pense que c’était son troisième album solo, [with songs like] ‘Intrus’ [and] “Pas de maîtrise de soi” – des trucs effrayants, sombres, vraiment de mauvaise humeur. Et il y avait un groupe appelé GÉNÉRATEUR VAN DER GRAAF, qui étaient contemporains de GENÈSE, et d’une certaine manière, ils étaient même un peu plus présents que GENÈSE. Eh bien, je les ai aimés. Et j’ai emprunté des morceaux de Peter Hammill, le style vocal de leur chanteur. Donc, nous avons tous les deux ce truc de prog qui tourne autour de nos têtes, avec MINCE LIZZY, VIOLET FONCÉ, [BLACK] SABBAT. C’est un grand fan de NEKTAR et le SCORPION.

“Je n’étais pas si fou de JUDAS PRIEST jusqu’à ce que je tourne avec eux, jusqu’à ce que je tourne avec eux dans JEUNE FILLE. Et en effet le SCORPION le même. Je ne suis jamais vraiment entré dans PRÊTRE à part ça « Ailes tristes du destin » jusqu’à ce que je parte en tournée avec eux, puis je me suis dit ‘Wow. Ils font des trucs vraiment cool.

“Donc, ce sont toutes les sortes d’influences qui résonnent autour de nous et qui finissent par nous faire faire toutes ces grandes chansons longues”, a-t-il poursuivi. “Et ça ne me dérange pas parce que c’est un peu… je veux dire, certaines choses, comme ‘Le Parchemin’, c’est presque comme de l’auto-hypnose en écoutant ça – c’est vraiment le cas. [If we perform that song live], je serai à l’arrière avec un verre d’eau sans alcool. J’ai droit à une pause thé de cinq minutes et demie au milieu de ‘Le Parchemin’.”

“Senjutsu” est sorti le 3 septembre via BMG. IRON MAIDENLe premier LP de six ans a été enregistré à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par Harris.

Pour “Senjutsu” — traduit vaguement par « tactique et stratégie » — le groupe a de nouveau fait appel aux services de Mark Wilkinson pour créer la spectaculaire pochette sur le thème des samouraïs, basée sur une idée de Harris. Avec une autonomie d’un peu moins de 82 minutes, “Senjutsu”, comme leur précédent disque “Le livre des âmes”, est un double CD/triple vinyle.

“Le livre des âmes” est le plus long JEUNE FILLE album, d’une durée de 92 minutes, avec des paroles fortement basées sur les thèmes de la mort, de la réincarnation, de l’âme et de la mortalité.

“Senjutsu” Des marques JEUNE FILLEle sixième album produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE depuis les deux dernières décennies.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).