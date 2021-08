Bruce Franklin de Trouble rend hommage à Eric Wagner : « C’est une chose difficile d’accepter qu’un ami proche soit parti »

Légendes du doom metal de Chicago DIFFICULTÉ ont rendu hommage à leur défunt chanteur Eric Wagner décédé ce week-end à l’âge de 62 ans.

Plus tôt aujourd’hui (mardi 24 août), DIFFICULTÉ guitariste Bruce Franklin, qui a cofondé le groupe en 1979, a publié la déclaration suivante sur les réseaux sociaux : “Nous avons tous été profondément attristés d’apprendre le décès de notre vieil ami et ancien compagnon de groupe, Eric Wagner.

“J’ai du mal à décrire la relation complexe que nous avons eue ensemble, en quelques paragraphes. La vie d’une personne mérite la plénitude d’un livre, mais je vais essayer de transmettre les choses sous une forme brève.

“J’ai rencontre Éric quand j’avais 16 ans et lui 18. Nous avons joué dans notre premier groupe ensemble et même s’il ne l’avait pas encore réalisé, j’ai vu le potentiel qu’il avait. Nous avons vu beaucoup de choses de la même manière, ce qui nous a amenés à abandonner le groupe dans lequel nous étions et à chercher quelque chose de plus sérieux. Nous avons trouvé Meulele groupe DIFFICULTÉ, qui cherchaient un chanteur et guitariste. Les deux années suivantes ont produit le son et les premières chansons de DIFFICULTÉ, que vous en viendrez tous à connaître et à aimer. Éric a certainement joué un grand rôle avec ses paroles et ses visions uniques pour les pochettes d’album, ainsi que son éventuelle image emblématique à la tête du groupe.

“Sur une note plus personnelle, nous pourrions tous raconter de belles histoires de choses Éric avait l’habitude de dire que cela nous ferait tous rire jusqu’à ce que nous pleurions. Vous deviez être là et si vous y étiez, vous savez de quoi je parle. Je n’oublierai jamais non plus les heures et les heures qui Éric et je passais dans son appartement, parfois juste à parler d’émissions de télévision, de films ou de sport. D’autres fois, parlant sérieusement des paroles, des chansons et de la direction du groupe.

“Éric est passé d’un aspirant parolier et chanteur novice à devenir un parolier sérieux et une sorte de poète. Quand le groupe a atteint son apogée, Éric avait pleinement réalisé son potentiel en tant que chanteur et parolier. Cela a contribué à catapulter DIFFICULTÉ vers de nouveaux sommets et fait de milliers d’entre vous des fans pour toujours. Éric était ce que les musiciens appellent un « condamné à perpétuité ». Il a fait de la musique la mission de sa vie. Il travaillait toujours sur la prochaine chose et Dieu sait qu’il ne le faisait pas pour l’argent.

“C’est une chose difficile d’accepter qu’un ami proche est parti et que vous ne le reverrez plus jamais. Nous devrons tous nous débrouiller avec nos souvenirs et Éricl’héritage abondant de la musique à travers 5 décennies.

« Que Dieu bénisse et garde notre frère Éric.

“Repose en paix

“Bruce Franklin de la part de DIFFICULTÉ“.

Wagner, qui n’aurait pas été vacciné contre le coronavirus, est décédé après une bataille contre la pneumonie COVID. Moins d’une semaine plus tôt, son LE CRÂNE les camarades du groupe ont rendu public le fait qu’il était infecté par le nouveau coronavirus.

DIFFICULTÉ formé en 1979 et a sorti plusieurs albums classiques comme “Difficulté”, “Frustration maniaque” et “Tête verte en plastique”.

Wagner la gauche DIFFICULTÉ en avril 2008, citant son dédain pour la vie de tournée comme principale raison de son départ.

Dans une interview de 2016 avec maniaque du métal à l’ancienne, Éric a déclaré au sujet de sa séparation avec DIFFICULTÉ: “J’en avais marre de tout. Marre de tourner, de jouer les mêmes chansons tous les soirs. Je voulais faire plus de choses, et je ne nous voyais rien faire de nouveau. J’avais un tas de nouvelles chansons, sur lesquelles j’ai travaillé sur, qui est apparu sur DOIGT NOIR dossiers et LE CRÂNE dossiers.”

Éric était l’un des chanteurs invités sur Dave Grohl‘s (NIRVANA, COMBATTANTS DE FOO) projet parallèle au métal lourd PROBOT, dont l’album de 2004 présentait des chanteurs de heavy metal des années 80 et 90.

L’année dernière, DIFFICULTÉ en partenariat avec Disques de Cœur de Marteau de rééditer l’intégralité du catalogue musical des légendaires doom legends, en plus de leur prochain album. Ce partenariat verra la distribution de toute la bibliothèque musicale du groupe qui s’étend sur trois décennies.



Nous avons tous été profondément attristés d’apprendre le décès de notre vieil ami et ancien membre du groupe, Eric Wagner. Je me bats… Publié par Trouble le mardi 24 août 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).