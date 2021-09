Bruce Kulick dit qu’il y a une chance qu’il joue avec Kiss lors du dernier concert de la tournée “End Of The Road”

Ancien EMBRASSER guitariste Bruce Kulick a dit à Rolling Stone qu’il y avait une chance qu’il vienne jouer avec le groupe lors du dernier concert du “Fin de la route” tour du monde. “Cela a toujours été un peu ce qu’ils ont partagé publiquement”, a-t-il déclaré. “Je vais être honnête, ce n’est pas comme si j’avais le plan ou, comme, Gène [Simmons] et Paul [Stanley] m’a dit : ‘Voilà comment nous voulons procéder. Ce sont les chansons. Je n’ai pas les détails. [My wife] Lisa et j’en parle parce que les gens demandent. Je sais que je serai au moins capable de capturer [KISS manager] Doc [McGhee] sur le bateau pendant un petit moment et allez, « Quel est le plan ? » Je ne veux pas danser autour des questions. J’ai quelques idées sur la façon dont cela pourrait être. « Dis-moi à quoi tu penses ? »

“Il y avait un gros bouton pause sur leur emploi du temps”, a-t-il poursuivi. “Ils auraient terminé leur tournée cet été si COVID ne s’était jamais produit. Ils avaient réservé une salle. C’était un stade à New York. Cela allait être la fin. Maintenant, je ne sais pas quand ce serait, si c’est dans 2022. Je ne sais pas. J’espère que je suis là. J’espère pouvoir jouer quelques chansons avec eux.

“Les fans s’attendent à quelque chose de spécial, et cela devrait être. Tout le monde vivant devrait être là. Je ne vais pas leur dire que Vinnie [Vincent] devrait être là s’ils ne veulent pas voir Vinnie. J’espère As [Frehley] et Pierre [Criss] vont aussi en faire partie.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait que c’était EMBRASSERla dernière tournée de , Kulick a déclaré: “Je pense qu’ils arrêteront de tourner dans un sens traditionnel. Est-ce qu’ils géreraient et présenteraient d’autres EMBRASSER-les choses liées? Vous savez, ils ont cette idée que EMBRASSER ne mourra jamais. Ils pourraient avoir un EMBRASSER– un spectacle à thème dans lequel ils ne sont pas. … Pourraient-ils réussir cela? Absolument. EMBRASSER est une marque comme Coca Cola.

“Je pense Gène et Paul prendra sa retraite des tournées. je connais Gène bien assez. Ils ne continueront pas avec ce que vous connaissez comme une grande tournée EMBRASSER montrer pour toujours. Ils ne peuvent tout simplement pas. Ils ne veulent pas le faire. Que diriez-vous Gène dans une tenue de 40 livres exécutant un spectacle de deux heures ? Certainement pas. Paula subi une opération de la hanche. Vous ne pouvez pas supporter cela. C’est de plus en plus dur en vieillissant.

“Ils vont faire de bonnes affaires et de grands spectacles. Mais ils vont conclure dans un an environ. Je pense qu’ils le feront.”

Kulick rejoint EMBRASSER en 1984 et est resté avec le groupe jusqu’à ce que la formation originale du groupe se réunisse en 1996. Il a rejoint CHEMIN DE FER GRAND FUNK en 2000 et continue de jouer avec le groupe à ce jour.

