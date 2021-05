Bruce Kulick publie un “ hommage vidéo aimant ” à son frère à l’occasion du premier anniversaire de la mort de Bob Kulick

Ancien EMBRASSER guitariste Bruce Kulick a publié une vidéo hommage à son frère Bob décédé il y a exactement un an à l’âge de 70 ans.

Dans une note accompagnant la vidéo Youtube Libération, Bruce a écrit: “Il y a un an aujourd’hui, mon frère Bob Kulick décédé. Pour son anniversaire d’un an, j’ai créé un hommage vidéo affectueux. À la fin, je partage son dernier lieu de repos. Bob KulickLa vie et la carrière de “Forever Larger than Life” “.

Bob est décédé le 28 mai 2020 à son domicile de Las Vegas. Il est mort de causes naturelles en raison d’une maladie cardiaque.

Octobre dernier, Bruce a déclaré qu’il ignorait que son frère s’était plaint à son médecin de douleurs thoraciques et de palpitations cardiaques. «J’ai récemment découvert cela en regardant ses papiers médicaux, et je pense qu’il devait être soigné, mais la pandémie pourrait [have] l’a empêché, ” Bruce a écrit dans une publication sur les réseaux sociaux. «Pour moi, c’était un choc, car c’était si soudain.

Tout au long de sa carrière musicale de plus de 40 ans, Bob Kulick a travaillé avec un éventail étonnant d’artistes: de Pain de viande à MOTÖRHEAD; de EMBRASSER à Michael Bolton; GUÊPE à Diana Ross; ainsi que des légendes telles que Roger Daltrey, Alice Cooper, Lou Reed et Paul Stanleypremier album solo et tournée.

Bob a commencé sa profession musicale à 16 ans – alors que la plupart des lycéens essaient encore de savoir où ils vont dans la vie – apparaissant sur l’album de 1966 “Cathédrale de Winchester” du GROUPE BLUES ALÉATOIRE, le “baby band” qui Bob joué dans qui a joué le Café Wha à Greenwich Village à New York aux côtés de Jimmy James et le FLAMMES BLEUES (rebaptisé plus tard Jimi Hendrix).

1973 a vu Kulick faire le lien avec lequel il a été le plus associé tout au long de sa carrière. Il a auditionné pour – et s’est fait ignorer – EMBRASSER. Au lieu d’être abattu, le six-stringer s’est aligné avec le groupe au fil des ans, jouant sur le matériel du studio sur “Kiss Alive II”, fournissant des solos sur le “Tueurs” album, co-écriture “Ville nue” de “Démasqué” et invité sur Paul Stanleyalbum solo de 1979 et tournée une décennie plus tard. Il a même suggéré son frère au groupe.

En avril 2020, Bruce a admis dans une interview que sa relation avec Bob n’était «pas sain». Bruce a parlé de son frère aîné séparé cinq mois après Bob a publié un message public sur son Facebook ainsi que sur sa page Instagram accusant Bruce de “violation de droits d’auteur” contributive en raison de la vente de “Frères Kulick“articles de marchandise, y compris une photo signée. Selon Bob, les articles étaient mis à disposition via Marchandise Kiss Army avec la permission de Bruce seul. Bob a continué en disant que Bruce avait «une ordonnance restrictive» contre lui, mais n’a pas donné plus de détails sur les circonstances qui ont conduit à l’émission de l’ordonnance.

Au cours de 2017 «Kiss Kruise VII», les Kulick frères ont joué un ensemble de 13 chansons qui comportait 10 rarement jouées EMBRASSER des chansons telles que “Allume la nuit” et “All American Man”, ainsi que trois classiques de Paul Stanleyalbum solo de 1978 (sur lequel Bob effectuée). Cette même année, Bob a sorti un album solo, “Squelettes dans le placard”.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).