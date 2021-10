Bruce Liu, lauréat du concours Chopin 2021, annonce un album live

Bruce Liu, le nouveau lauréat du 18e Concours international de piano Chopin, a annoncé que Deutsche Grammophon sortira un album de ses enregistrements live, réalisés lors des différentes étapes du concours le plus prestigieux au monde pour musiciens classiques, le 19 novembre 2021. Le Le jury a décerné le premier prix au pianiste canadien de 24 ans immédiatement après la finale du Concours Chopin 2021 à l’Orchestre philharmonique national de Varsovie le 20 octobre. Le premier single du nouvel album de Bruce Liu, l’Étude en do dièse mineur op. 10 n ° 4, est maintenant disponible.

« Je suis vraiment honoré pour ce prix »

Bruce Liu a déclaré: « Pouvoir jouer Chopin à Varsovie est l’une des meilleures choses que vous puissiez imaginer, bien sûr, donc je suis vraiment honoré pour ce prix, bien sûr, et pour la confiance de ce jury et pour toute la chaleur que j’ai. reçu ces derniers jours.

Bruce Liu est diplômé du Conservatoire de Montréal, où il a étudié auprès de Richard Raymond, et est actuellement l’élève de Dang Thai Son qui a remporté le Concours Chopin en 1980. Il a joué avec de grands ensembles dont le Cleveland Orchestra, l’Orchestre Philharmonique d’Israël, Montréal Symphony Orchestra et Orchestra of the Americas, et a fait des tournées avec le China NCPA Orchestra en Amérique du Nord. Liu a remporté des prix lors de concours internationaux de piano à Sendai, Montréal, Tel Aviv et Viseu.

La sortie des enregistrements live de Bruce Liu du Concours Chopin marque une collaboration renouvelée entre Deutsche Grammophon et l’Institut Fryderyk Chopin, organisateurs et hôtes du Concours Chopin depuis 2010, qui s’engagent conjointement à promouvoir le travail d’interprètes exceptionnels de la musique de Chopin.

« L’une des étoiles montantes du monde classique »

« Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à l’Institut Chopin et de célébrer l’une des étoiles montantes du monde classique », a déclaré le Dr Clemens Trautmann, président de Deutsche Grammophon. « Les mélomanes du monde entier ont été captivés par chaque étape du Concours international de piano Chopin de cette année. Je sais que tout le monde se joindra à nous pour féliciter Bruce Liu pour ses interprétations révélatrices au cours des dernières semaines. Les émotions puissantes et la beauté extraordinaire de l’art de Chopin parlent profondément aux jeunes musiciens, c’est pourquoi nous pensons qu’il est si important de partager ces enregistrements du Concours Chopin.

Deutsche Grammophon a collaboré avec l’Institut Chopin sur des événements majeurs dans le passé, notamment ‘Chopin Year’ en 2010 et les festivals acclamés ‘Chopin and his Europe’ à Varsovie. En 2015, Deutsche Grammophon a organisé la sortie immédiate du premier enregistrement de Seong-Jin Cho, tiré du gagnant des tournées et finales de récital du 17e Concours international de piano Chopin, qui a dominé les charts pop dans sa Corée du Sud natale et l’a amené à signer avec le label. .

Le Concours international de piano Chopin a eu lieu pour la première fois en 1927 et avait lieu tous les cinq ans depuis 1955, mais la 18e édition, initialement prévue pour octobre 2020, a été reportée en raison de la pandémie.

Les lauréats précédents du prestigieux Concours Chopin comprennent les pianistes superstars Maurizio Pollini, Martha Argerich, Krystian Zimerman, Rafał Blechacz et Seong-Jin Cho. Les performances de ces artistes et d’autres artistes légendaires sont incluses dans le coffret en édition limitée Chopin Masters récemment sorti (28 CD, également disponible en numérique), comprenant des récitals rares et des best-sellers primés.

L’album Chopin de Bruce Liu sortira le 19 novembre 2021 et peut être pré-commandé ici.

