Bruce Prichard face à une urgence médicale familiale

Le monde de la lutte envoie de bonnes pensées à Bruce Prichard, vice-président principal de la WWE et directeur exécutif de WWE Monday Night Raw et WWE Friday Night SmackDown. La famille de Prichard a fait face à des “événements médicaux” inattendus, selon Conrad Thompson, co-animateur du podcast de Prichard Something to Wrestle. Prichard devait enregistrer un épisode relatant la carrière de Trish Stratus à la WWE, mais n’a pas pu faire la session d’enregistrement en raison des urgences.

Alors que Prichard manque parfois des podcasts en raison de sa lourde charge de travail à la WWE, Thompson voulait que les fans sachent que la personnalité, qui incarnait le personnage de Brother Love à la télévision de la WWE, avait une affaire personnelle sérieuse à régler. “Malheureusement, Bruce n’est pas avec nous aujourd’hui, nous faisons donc un ‘Best of’. Je veux expliquer, cependant », a déclaré Thompson. “Bruce a eu un… Garçon, il va probablement être fâché contre moi pour avoir partagé ça avec toi, mais je veux te donner un coup d’œil derrière le rideau. La famille de Bruce a eu quelques événements médicaux. Eh bien, appelons ça comme ça ils le sont ; il y a eu quelques interventions chirurgicales cette semaine qui ont interféré avec notre programme d’enregistrement régulier.”

Tout en introduisant un épisode d’archives “remixé” relatant l’ascension de John Cena vers la gloire, Thompson s’est également assuré d’éliminer les trolls et les critiques de la série, qui reprocheront probablement à Prichard, 58 ans, d’avoir raté un autre épisode de la série et/ou la qualité du produit WWE actuel. “Ce [emergency] n’était pas dans son plan, n’était pas dans mon plan, mais nous y sommes », a déclaré Thompson. « Nous faisons de notre mieux pour vous proposer une toute nouvelle programmation chaque semaine, mais évidemment, quand quelque chose comme ça se produit, ce n’est dans le plan de personne.

“Je reconnais que nous aimons tous ce podcast – peut-être moi plus que tout – mais je veux rappeler à tout le monde que Bruce est une vraie personne, et je sais qu’il est facile d’aller en ligne et de dunk sur la WWE … mais je veux vraiment rappelez à tout le monde si vous écoutez ceci que vous aimez cette émission et que vous aimez probablement Bruce Prichard. Eh bien, la famille Prichard pourrait utiliser un

quelques prières supplémentaires aujourd’hui si vous les avez, si c’est votre genre de chose.”

L’exécutif d’AdFreeShows.com, qui co-anime également 83 Weeks avec Eric Bischoff et The Kurt Angle Show avec Kurt Angle, a également précisé que Prichard lui-même allait bien et serait à l’enregistrement de SmackDown vendredi à Cleveland, Ohio. Le duo prévoit d’enregistrer plusieurs épisodes prochainement, dont ceux sur Faarooq et SummerSlam 2001, ainsi que la rétrospective “snake-bit” Trish Stratus.

“Je reconnais que c’est un défi depuis que Bruce est retourné à la WWE”, a déclaré Thompson. « Il travaille, comme on dit dans le Sud, de ‘peut à ne peut pas’. Mais cette semaine, mec, s’il n’y avait pas eu de malchance, Bruce n’aurait pas de chance du tout. Donc, si vous pouviez faire quelques prières supplémentaires à la manière de la famille Prichard. l’appréciera grandement. Mais pour l’instant, mec, pensons à des moments heureux, envoyons des ondes positives, des pensées heureuses. “