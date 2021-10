Bruce prononce un discours de combat au milieu de rumeurs de sac; salue la prise de contrôle comme « grande »

Steve Bruce s’est engagé à « faire de son mieux » pour convaincre les nouveaux propriétaires de Newcastle de son adéquation, tout en réagissant également à la prise de contrôle de 305 millions de livres sterling.

Le règne difficile de Mike Ashley en tant que propriétaire de Newcastle a pris fin le 7 octobre lorsqu’un consortium soutenu par l’Arabie saoudite a pris les commandes. Leur richesse, qui s’élève à 320 milliards de livres sterling, fait des Magpies le club le plus riche du football mondial.

Il n’est pas surprenant que de nombreuses rumeurs de transfert se soient succédé ces derniers jours. Newcastle est apparemment cherche à signer Wesley Fofana de Leicester, Timo Werner de Chelsea et le flop de Barcelone Philippe Coutinho.

Les officiels du club cherchent également à remplacer Steve Bruce dans la pirogue. Antonio Conte et Brendan Rodgers sont deux prétendants.

Bruce restera en charge du match de ce week-end contre Tottenham. Lors de la conférence de presse d’avant-match, l’Anglais a été interrogé sur son avenir et la reprise.

Il a déclaré (via BBC Sport): « J’ai dû utiliser toute mon expérience cette semaine. J’ai eu une brève conversation de 10 minutes avec les nouveaux propriétaires et maintenant je continue jusqu’à ce que j’entende le contraire.

« Il n’y a eu aucune discussion sur mon avenir, tout tournait autour de l’équipe, des blessures et de la façon dont nous envisageons le week-end. C’était très informel et je dois dire qu’ils étaient de très bonnes personnes.

« C’était bien de les voir, n’oublions pas que c’est une grande chose qui s’est produite pour le club et la ville. Si cela fait avancer ce grand club, alors tant mieux. »

L’affrontement contre les Spurs sera le 1000e match de Bruce en tant que manager. Cependant, il ne se concentre pas sur cette étape importante.

« Ce n’est pas à propos de moi, le 1000e match, j’ai joué 950 fois, j’ai gagné tout ce qu’il y a à gagner au niveau national donc ce n’est pas à propos de moi », a-t-il ajouté. « Il s’agit pour le club d’aller de l’avant et, plus important encore, d’obtenir un résultat dimanche. Nous avons besoin d’une victoire pour nous hisser au classement.

On a demandé à l’ancienne star de Manchester United s’il pensait pouvoir convaincre les nouveaux propriétaires de le garder en poste.

Il a répondu : « Je vais tenter ma chance, qui ne voudrait pas de cette opportunité ? N’importe quel manager aimerait s’asseoir sur ma chaise, alors je vais m’en emparer et faire de mon mieux. Je ferai de mon mieux pour le club.

Donnant un message aux fans du club, Bruce a poursuivi : « Je sais que ce sera une atmosphère ridicule que nous attendons tous avec impatience. Quoi qu’ils pensent de moi, la chose la plus importante est de voir l’équipe gagner et je ne pense pas que ce sera une atmosphère comme celle que nous avons vue auparavant. L’équipe s’est bien entraînée cette semaine et j’espère que nous pourrons gagner ce match.

Les hauts chefs de Newcastle s’affrontent sur une nomination potentielle

Ceux au sommet du club auraient atteint leur première pierre d’achoppement. Le Telegraph écrit que les membres du conseil d’administration sont en désaccord sur la question de savoir si Frank Lampard devrait être envisagé pour remplacer Bruce.

L’ancienne star anglaise a eu un bon sort avec Derby entre juillet 2018 et juillet 2019. Dans un grand pas, il a ensuite été nommé manager de Chelsea.

Lampard a mené les Blues au quatrième rang lors de sa première et unique saison complète en charge. Thomas Tuchel l’a remplacé en janvier après une mauvaise série de résultats.

Le rapport indique que certains à Newcastle se méfient de la nomination de l’icône de Chelsea. Son manque d’expérience au plus haut niveau les inquiète.

