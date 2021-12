Bruce Springsteen a vendu son catalogue de musique, selon des rapports

Bruce Springsteen réfléchit aux artistes et à la politique 0:29

. – « The Boss » a peut-être gagné 500 millions de dollars. Bruce Springsteen a vendu les droits de son catalogue musical à Sony Music Entertainment pour une valeur qui pourrait dépasser 500 millions de dollars, selon le New York Times, citant des sources bien informées à propos de l’accord.

L’accord serait la plus grande transaction de catalogue d’artiste unique jamais réalisée, selon le journal, et inclurait son travail en tant que chanteur et auteur-compositeur.

Billboard a été le premier à signaler la vente.

L’un des plus grands artistes rock de tous les temps, Springsteen est à l’origine de tubes tels que « Born in the USA », « Dancing in the Dark » et « Born to Run ». Lui et le E Street Band, avec qui il joue depuis des décennies, ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame.

Le dernier album de Springsteen, « Letter to You », est sorti en octobre 2020.

Springsteen a rouvert Broadway en juin avec ses représentations « Springsteen on Broadway » après que les restrictions COVID-19 ont interrompu les spectacles à pleine capacité pendant plus d’un an.

CNN a contacté les représentants de Springsteen et Sony pour commentaires.