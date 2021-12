Bruce Springsteen économise des millions d’impôts grâce à la vente par catalogue, déclare Daymond John

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Bruce Springsteenc’est bien le patron … de l’IRS, parce que la légende du rock va finir par économiser des millions d’impôts chaque année, grâce à son record vente de son catalogue de musique … selon John Daymond.

La star de « Shark Tank » nous a donné un aperçu des raisons pour lesquelles Springsteen et plusieurs autres grandes stars de la musique déchargent leurs enregistrements principaux et leurs droits de publication à des entreprises – et il s’avère que les taxes sont une motivation majeure.

Même avant que Sony ne s’investisse beaucoup pour les chansons de Bruce que nous avons vues Bob Dylan, Stevie Nicks, Neil Young, Shakira, Imagine Dragons et d’autres vendent leurs morceaux dans des offres à 9 chiffres … bien que seul celui de Dylan à 300 millions de dollars se rapproche du demi-milliard de Springsteen.

Comme l’explique Daymond dans le « TMZ Live » de vendredi… de toute évidence, ces célébrités se situent déjà dans la tranche d’imposition la plus élevée, ce qui signifie qu’elles paieraient environ 40% d’impôts fédéraux sur leurs revenus de redevances annuelles.

Maintenant, ces redevances vont à celui qui achète le catalogue, et c’est le véritable génie de ces offres. Vous devez voir l’explication de Daymond, mais en gros, Bruce est sur le point de réduire de moitié son taux d’imposition !!!

Il existe également d’autres facteurs de motivation – tels que les pandémies mondiales mettant fin aux concerts et les sources de revenus traditionnelles – mais en fin de compte, Daymond dit que le nom du jeu, pour Bruce et d’autres, garantit un revenu stable pour les générations à venir.

Faire ça tout en baissant vos impôts… toujours un bonus !