Bruce Springsteen Musical n’autorisera pas les invités avec le vaccin AstraZeneca

Bruce Springsteen à Broadway ouvrira ses portes le 26 juin aux fans vaccinés – mais pas à ceux qui ont reçu le vaccin AstraZeneca.

Les fans qui souhaitent assister au spectacle devront prouver qu’ils ont été vaccinés – mais cette preuve doit être sous la forme d’au moins un des vaccins autorisés par la Food and Drug Administration des États-Unis. Cela inclut les vaccins Moderna, Pfizer-BioNTech et Johnson & Johnson, mais pas le vaccin AstraZeneca.

Le vaccin AstraZeneca n’a pas été approuvé par la FDA, il n’a donc pas été distribué aux États-Unis. Mais plus de 1,7 million de personnes au Canada ont le vaccin. Le vaccin est disponible dans la plupart des pays du monde, à l’exception des États-Unis. Eric Clapton a déclaré avoir reçu le vaccin AstraZeneca et avoir subi par la suite de graves effets indésirables. Cela incluait la crainte de perdre à nouveau la capacité de jouer de la guitare, bien que Clapton rapporte qu’il s’est complètement remis de l’épisode.

La performance de Springsteen à Broadway est décrite comme « une performance acoustique en solo » et « une soirée intime avec Bruce, sa guitare, un piano et ses histoires ». Le New York St. James Theatre affirme que les besoins en vaccins sont à la direction de l’État de New York.

D’autres restrictions sont également appliquées pour les plus jeunes fans. Les participants de moins de 16 ans sont exemptés de l’exigence mais doivent être accompagnés d’un adulte entièrement vacciné. Ils doivent également prouver qu’ils ont été testés négatifs lors d’un récent test de coronavirus. Aucune exception n’est prévue pour les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas se faire vacciner.

Le spectacle de deux heures a fait ses débuts en 2017 au Walter Kerr Theatre et a duré 236 représentations. La prochaine série se déroulera du mardi au samedi. Springsteen dit qu’il n’a pas l’intention de ralentir après avoir passé six décennies sur scène. Il dit que jouer des spectacles en direct pour le public reste une expérience qui ne peut pas être simulée pour les stars.

Springsteen à Broadway sera le premier spectacle à revenir en 2021 ; d’autres spectacles reviennent en septembre. De nombreux fans déplorent les exigences car l’approbation du vaccin pour les fans internationaux dépendrait du fait qu’ils reçoivent ou non le vaccin AstraZeneca.

En février, Bruce Springsteen a vu son accusation de DUI abandonnée après avoir accepté de payer une amende de 500 $. Il a été accusé de conduite en état d’ébriété, de conduite imprudente et de consommation d’alcool dans une zone fermée d’une zone de loisirs du New Jersey.

Springsteen a plaidé coupable d’avoir bu un coup offert par un fan, mais les accusations de CFA ont été rejetées. Son taux d’alcoolémie au moment de son arrestation n’était que de 0,02, alors que la limite légale d’intoxication du New Jersey est de 0,08. Springsteen n’avait aucun casier judiciaire d’aucune sorte.