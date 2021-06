Bruce Springsteen offre des billets à prix réduit de 75 $ pour son spectacle à Broadway

Bruce Springsteen propose des billets à prix réduit pour sa performance à Broadway.

Les billets à prix réduit seront disponibles pour 32 sièges de chaque représentation, vendus à 75 $ chacun. La société de tirage au sort de billetterie en ligne Lucky Seat gère la loterie des billets. La loterie numérique Springsteen on Broadway a commencé aujourd’hui pour la première représentation le 29 juin. Le spectacle se déroulera jusqu’au samedi 4 septembre.

Springsteen à Broadway a joué à guichets fermés à Broadway en 2017-2018. Maintenant, le spectacle revient au St. James Theatre, marquant la réouverture de Broadway plus de 15 mois après le début des fermetures de COVID-19. Voici tous les détails selon Lucky Seat.

Bruce Springsteen à Broadway – Détails de la loterie des billets

Pour chaque représentation, il y aura 32 billets vendus pour 75 $ chacun – avec une limite de deux billets par gagnant. Les emplacements des sièges des billets de loterie peuvent avoir une vue partielle, restreinte ou obstruée de la scène et les billets délivrés à un gagnant peuvent ne pas nécessairement être côte à côte.

Les sièges peuvent être situés n’importe où dans le théâtre, y compris les sections accessibles uniquement par des escaliers. Les gagnants qui ont besoin de sièges accessibles ou d’autres hébergements spéciaux doivent parler à Lucky Eat.

Pour les représentations du mercredi au samedi, la loterie ouvrira à 9 h HE deux jours avant la représentation. La loterie fermera à 8 h 59 HE la veille du spectacle. Pour les représentations du mardi, le tirage débute à 9 h HE quatre jours avant la date de la représentation et se termine la veille.

Aucun achat ou paiement n’est nécessaire pour s’inscrire ou participer au tirage. Une seule participation par personne sera autorisée par représentation. Chaque participant gagnant peut acheter jusqu’à deux billets pour la durée de l’engagement. Les billets gagnants sont numériques et peuvent être réclamés via un lien personnalisé ; les billets de dessin numérique sont nuls en cas de revente.

Enfin, les invités devront être entièrement vaccinés avec un vaccin approuvé par la FDA ou l’OMS pour assister au spectacle. Les participants devront présenter une preuve de leur vaccination au moment de l’entrée avec un billet valide. La seule exception est pour les invités de moins de 16 ans. Ces invités doivent fournir la preuve d’un test COVID-19 négatif, en plus de porter un masque en tout temps à l’intérieur du bâtiment.

Les billets pour Springsteen sur Broadway vont généralement de 200 $ à près de 2 000 $ sur SeatGeek. Les billets sur le marché secondaire peuvent aller encore plus cher, selon leur position dans le théâtre.