Bruce Springsteen prépare un accord de catalogue massif avec Sony Music : rapport

Plus tôt cette semaine, des rapports ont suggéré que la succession de David Bowie était en pourparlers pour vendre le catalogue de compositions du créateur de « Space Oddity » pour 200 millions de dollars. Maintenant, Bruce Springsteen chercherait à liquider l’intégralité de son propre catalogue dans le cadre d’un accord avec Sony Music.

La vente de propriété intellectuelle de l’auteur-compositeur-interprète de 72 ans avec Sony Music implique actuellement à la fois ses catalogues enregistrés et publiés, selon Billboard, qui a cité des sources anonymes au courant des discussions en cours. Mais différentes sources ont encore relayé que le catalogue d’édition « pourrait toujours être en jeu » – c’est-à-dire disponible pour des parties autres que Sony – malgré les informations selon lesquelles le label Big Three est déjà sur le point d’acheter le catalogue enregistré de Springsteen, né dans le New Jersey.

En tout état de cause, il va sans dire que la transaction avec SME – qu’elle couvre les catalogues enregistrés et publiés de Springsteen ou uniquement le premier – devrait offrir une aubaine de plusieurs millions de dollars pour le 20 fois lauréat d’un Grammy (et 50 fois nominé). . Springsteen, qui a également renforcé sa valeur nette avec un contrat de podcasting Spotify sans aucun doute coûteux et le retour de son émission populaire de Broadway, a sorti son 20e album studio (et son premier avec le E Street Band depuis 2014) en octobre 2020.

Plus généralement, Bruce Springsteen – qui a réglé un différend sur les paroles de « Thunder Road » vieux de plusieurs décennies au cours de l’été – négocie la vente de sa propriété intellectuelle musicale alors que des milliards de dollars continuent d’atteindre l’espace. Un grand nombre d’artistes se déplacent pour rentabiliser leurs droits de chansons, et en termes d’accords impliquant les majors et/ou leurs maisons d’édition, Paul Simon, Bob Dylan, David Guetta et Madonna ont vendu leurs catalogues depuis la fin. de 2020.

Mais Sony, Universal et Warner ne sont pas les seules entités à avoir déboursé des sommes énormes pour les catalogues. Le fonds d’investissement dans la chanson basé au Royaume-Uni Hipgnosis (dont les dirigeants auraient visé la propriété intellectuelle de Bob Dylan avant l’intervention d’UMPG), Primary Wave, BMG (qui a signé un accord avec Tina Turner tout en reconnaissant que « Warner Music continue d’être sa maison de disques » ), Round Hill, Reservoir, Concord, Irving Azoff’s Iconic Artists Group, Eldridge Holdings, Shamrock Capital et d’autres se sont également joints à l’action.

Cette abondance d’entreprises qui cherchent à acheter de la propriété intellectuelle d’édition pourrait expliquer pourquoi l’accord présumé de Bruce Springsteen avec Sony Music connaîtrait un retard du côté de l’écriture de chansons. Au moment d’écrire ces lignes, cependant, ni l’auteur-compositeur, coproducteur et chanteur de « Dancing in the Dark » Springsteen ni les supérieurs de Sony Music n’avaient commenté publiquement la question.

Dans l’un des nombreux témoignages de la popularité continue des sorties de catalogue – ou de la musique qui est devenue disponible pour les fans il y a plus de 18 mois – Sony Music a mis à niveau cette semaine les albums de Pink Floyd en audio 24 bits.