Bruce Springsteen revient à Broadway – El Sol de México

in

New York. Le chanteur américain Bruce Springsteen reprendra son spectacle à succès de Broadway Springsteen à partir du 26 juin, durant l’été, mais pour le voir il faudra être vacciné.

La légende du rock de 71 ans devient ainsi la première grande star à revenir aux rencontres avec le public dans des espaces clos depuis la réouverture de New York après la pandémie de coronavirus.

“J’ai adoré faire Springsteen à Broadway et je suis heureux qu’on m’ait demandé de reprendre le spectacle dans le cadre de la réouverture de Broadway”, a déclaré El Jefe dans un communiqué.

Le public doit prouver qu’il est entièrement vacciné contre le covid-19 pour entrer au St. James Theatre dans le centre-ville de Manhattan, avec 1700 places, selon la production.

Les billets seront mis en vente ce jeudi à midi, heure de New York. 30 spectacles sont programmés jusqu’au 4 septembre.

Très peu de théâtres ont rouvert à Broadway depuis sa fermeture en mars 2020, et les grandes productions n’ont l’intention de le faire qu’en septembre.

Si toutes les personnes sont vaccinées, les grandes salles de New York pourront fonctionner à partir de la mi-mai à 100% de leur capacité. Ils peuvent également accueillir des personnes non vaccinées si la distance sociale est maintenue et les spectateurs vaccinés sont répartis en deux zones par rapport à ceux qui ne le sont pas.

Le spectacle, qui a été créé à Broadway en octobre 2017, est basé sur l’autobiographie populaire du chanteur, Born to Run, dans laquelle il raconte son humble enfance dans le New Jersey, sa carrière à la gloire et aussi sa lutte contre la dépression. .

Contrairement à ses grands concerts avec le E Street Band, il s’agit d’un show intimiste dans lequel le chanteur est seul avec sa guitare, son piano et ses histoires.

Les billets pour les 236 spectacles qu’il a offerts en 2017 et 2018 au Walter Kerr Theatre de Broadway ont été vendus et Springsteen a remporté un Tony Award spécial pour sa performance.

Les billets étaient alors cotés entre 75 et 800 $, mais sont immédiatement apparus pour la revente ailleurs à des prix beaucoup plus élevés.

Un documentaire sur Springsteen à Broadway peut être vu sur Netflix, et le spectacle a également donné lieu à une bande originale.