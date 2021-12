Bruce Springsteen vend des masters et un catalogue d’édition à Sony pour 500 millions de dollars

« The Boss » vient de prouver pourquoi il porte ce surnom depuis tant d’années, négociant l’un des plus gros contrats de l’histoire de la musique… 500 millions de dollars pour ses masters et ses droits d’édition.

Bruce Springsteen et Sony viennent de conclure un accord sur le catalogue Springsteen — plus de 300 chansons, 20 albums studio et d’autres articles pour le demi-milliard de prix… y compris des albums comme le disque de platine 15 fois « Born in the USA » et 5x platine « La rivière ».

Pendant toute sa carrière, le chanteur du NJ a publié sa musique via Sony, mais à la fin des années 80 et 90, il a obtenu la propriété de ses disques pour l’inciter à signer à nouveau avec le label.

Selon Billboard, Springsteen était en négociations avec Sony le mois dernier pour acheter le catalogue de l’album … l’accord intervient un an après qu’Universal Music Publishing ait apporté Bob Dylancatalogue d’édition pour plus de 300 millions de dollars.

Springsteen est depuis longtemps dans le jeu… son 20e et plus récent album studio « Letter to You » est sorti en octobre dernier.