Bruce Springsteen vend l’intégralité de son catalogue musical pour une somme massive

Bruce Springsteen a vendu l’intégralité de son catalogue de musique à Sony, et il aurait gagné une somme énorme dans le cadre de l’accord. CBS News rapporte que The Boss et Sony Music Entertainment ont conclu un accord selon lequel il repartirait avec plus de 500 millions de dollars, et la société posséderait toutes ses chansons, y compris des tubes comme « Born in the USA » et « Dancing in the Dark ». » Le média rapporte que si tous les détails rapportés sont exacts, il s’agirait de la plus grosse transaction jamais réalisée pour la vente du catalogue d’œuvres d’un seul artiste, qui comprend également des chansons que Springsteen a écrites mais qu’il n’a pas nécessairement enregistrées lui-même.

Cela a été une grande année pour Springsteen, qui est une icône de la musique rock depuis cinq décennies. Plus tôt en 2021, il a annoncé qu’il collaborerait avec The Killers, qui s’est avéré être le morceau « Dustland ». L’icône du rock de 71 ans s’exprimait sur E Street Radio de Sirius XM début juin, et il a révélé que la nouvelle chanson sortirait « dans une semaine environ », ajoutant : « C’est [Killers lead singer Brandon Flowers] et moi avec le groupe, nous avons fait quelque chose qui va sortir bientôt, dans une semaine environ. » Springsteen a poursuivi en plaisantant qu’il « est resté occupé ».

Bruce Springsteen vend son catalogue de musique à Sony Music pour un méga-accord d’environ 500 millions de dollars : rapports https://t.co/kJZNG4ZpNO – CBS News (@CBSNews) 16 décembre 2021

Les Killers avaient d’abord taquiné l’équipe sur Twitter, mais plutôt que de l’annoncer d’emblée, ils ont encouragé les fans à « soumettre leur supposition ». Le groupe a écrit: « Nous annonçons une collaboration meurtrière (jeu de mots) plus tard cette semaine, mais vous devez déterminer avec qui c’est. Soyez à l’affût des indices dans les prochains messages. Les 200 premières victimes qui devineront correctement obtenir un accès anticipé à la vidéo. » Quelques heures plus tard, les commentaires de Springsteen sont devenus publics, incitant le groupe à dire la vérité.

En plus de son grand couple de tueurs, MSN a également noté que Springsteen a également récemment collaboré avec l’auteur-compositeur-interprète John Mellencamp. « J’ai travaillé sur trois chansons de l’album de John et j’ai passé du temps dans l’Indiana avec lui », a déclaré Springsteen. « J’aime beaucoup John. C’est un grand auteur-compositeur et je suis devenu très proche et je me suis beaucoup amusé avec lui. J’ai chanté un peu sur son disque. » Cette chanson a fini par être « Wasted Days », le premier single de l’album studio à venir et actuellement sans titre de Mellencamp.

Les fans pourraient également avoir de nouveaux morceaux de Bruce Springsteen et du E Street Band à attendre également, a taquiné le chanteur. « Il y a plusieurs choses sur lesquelles nous travaillons. Nous avons quelque chose qui va sortir à l’automne », a-t-il déclaré. « J’ai des projets sur lesquels je travaille… Nous avons travaillé sur beaucoup de choses depuis le coffre-fort. Je laisserai ce sera une surprise. »