Bruce Springsteen vend l’intégralité du catalogue à Sony Music pour 500 millions de dollars

Bruce Springsteen en concert en 2008 (Crédit photo : Craig ONeal CC 2.0)

Bruce Springsteen vient de signer l’un des plus gros contrats d’acquisition de droits musicaux jamais réalisés. L’accord de plus de 500 millions de dollars avec Sony Music Entertainment impliquerait l’intégralité du catalogue de musique du patron, y compris les enregistrements et les actifs d’édition.

Il y a environ un an aujourd’hui, Bob Dylan a laissé tomber la mâchoire avec un énorme accord de droits de 300 millions de dollars impliquant Universal Music Group Publishing. Désormais, Sony Music Entertainment – ​​qui détient également un énorme trésor de guerre – est là pour éclipser cet accord de plus de 200 millions de dollars.

Selon de nombreuses sources de l’industrie et des rapports du New York Times et de Billboard, « The Boss » a finalisé les documents relatifs à une vente de droits de 500 millions de dollars à Sony. Aucune annonce officielle n’a été publiée, mais des informations préliminaires suggèrent que l’accord couvre l’intégralité du catalogue de Springsteen, à la fois du côté de l’enregistrement et de l’édition.

Cela comprend une série de classiques gravés dans la culture américaine, notamment «Born to Run», «Dancing In the Dark», «Born In the USA», «Glory Days», «Hungry Heart» et plus encore. Avant la transaction, il semble que Springsteen exerçait un contrôle de propriété considérable sur ces actifs, ce qui a contribué à faire grimper le prix de la transaction.

Soit dit en passant, les rumeurs de l’accord Springsteen tourbillonnent depuis des mois. Et Springsteen a peut-être pesé les offres et les offres concurrentes. En fin de compte, Sony a payé la rançon du roi et a peut-être simplement surpassé les concurrents habituels comme Hipgnosis Songs Fund. La question de savoir si un prix de 500 millions de dollars a du sens est sujet à débat, bien que Sony ait clairement payé un beau multiple pour la saisie des droits.

À ce prix, il est presque difficile pour Springsteen de dire non. Springsteen a actuellement 72 ans et crée des tubes depuis les années 70. Le concert ne dure pas éternellement, donc un retrait de cette ampleur a probablement du sens sous plusieurs angles. À des fins de planification successorale, par exemple, les héritiers de Springsteen se sont retrouvés avec un tas d’argent au lieu d’une entreprise complexe de gestion des droits de propriété intellectuelle.

Et malgré l’expertise et les prévisions financières de Sony, il est difficile de prédire ce que vaudra le catalogue de Springsteen dans les décennies à venir. Le Boss est clairement une icône bancable en 2021, bien que les sociétés et leurs cultures puissent changer radicalement au fil du temps. Les générations futures apprécieront peut-être des classiques comme « Born to Run », mais elles n’auront pas le même attachement culturel à la musique. À un moment donné, tout devient obsolète, et bien que les protections du droit d’auteur durent longtemps, elles ne durent pas éternellement.

Nous en aurons plus au fur et à mesure que les détails de cet accord émergeront, y compris les annonces officielles. Restez à l’écoute.