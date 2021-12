Bruce Springsteen vend son catalogue de chansons à Sony pour 500 millions de dollars

Bruce Springsteen, lauréat d’un Grammy Award, a vendu son édition de musique et ses droits d’auteur à Sony Music dans le cadre d’un accord évalué à environ 500 millions de dollars, a rapporté mercredi le média musical Billboard, citant des sources.

La vente donnera à Sony la propriété de l’intégralité du catalogue de la légende du rock, y compris l’album de platine 15 fois « Born In The USA » et l’album quintuple platine « The River », selon Billboard.

Il s’agit du dernier d’une série d’offres sur le catalogue de l’année dernière, qui comprend la musique de David Bowie, Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks, Neil Young et Carole Bayer Sager.

Warner Music a acheté les droits mondiaux du catalogue de Bowie en septembre, tandis que Dylan a vendu son répertoire de plus de 600 chansons en décembre de l’année dernière à Universal Music Group pour un prix d’achat d’une valeur de 300 millions de dollars.

Columbia Records de Sony, où Springsteen a enregistré sa musique, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les représentants de Springsteen n’ont pas pu être joints.

Avec des informations d’Excelsior