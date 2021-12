Bruce Wayne de Batman est inspiré de Kurt Cobain

La plupart des adaptations cinématographiques de Batman décrivent généralement l’alter-ego du justicier Bruce Wayne comme un milliardaire playboy suave, mais pour Le Batman de 2022, le réalisateur Matt Reeves et l’acteur Robert Pattinson ont pris une tout autre direction. S’adressant à Empire, Reeves a révélé comment « Something In The Way » de Nirvana – qui a également été utilisé dans la bande-annonce de 2020 pour le film – a influencé la direction que le cinéaste a prise avec cette incarnation plus grungy du personnage.

« Quand j’écris, j’écoute de la musique, et pendant que j’écrivais le premier acte, j’ai mis ‘Something In The Way’ de Nirvana », a déclaré Reeves. « C’est à ce moment-là que j’ai pensé que, plutôt que de faire de Bruce Wayne la version playboy que nous avons vue auparavant, il y a une autre version qui a traversé une grande tragédie et est devenue un reclus. J’ai donc commencé à faire ce lien avec Last Days de Gus Van Sant , et l’idée que cette version fictive de Kurt Cobain se trouve dans ce genre de manoir en décomposition. »

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : La bande-annonce de Batman 2 | DC FanDome 2021

Pattinson était l’acteur idéal pour incarner ce look et cette émotion, selon Reeves, car sa performance dans le film Good Time des Safdie Brothers combinée à son énergie de Kurt Cobain a convaincu le réalisateur qu’il avait trouvé le reclus parfait pour incarner une version plus hantée de Bruce. Wayne. Le Batman de Pattinson a déjà passé du temps dans les rues de Gotham à affronter la pègre au moment où le film commence, et il a les cicatrices pour le prouver.

« Bruce s’est caché », a déclaré Pattinson. « Ce n’est pas vraiment un mondain du tout. Il construit tous ces petits engins et tout, juste avec Alfred. Et même Alfred pense qu’il est devenu fou ! Il est sorti tous les soirs pendant deux ans, se faisant tabasser, tirer, poignarder et brûler, et ça se voit. Il y a une balle sur le capot, dès le début. Je ne pense pas que cela ait été fait auparavant. «

Le Batman arrive le 4 mars 2022 et met également en vedette John Turturro en tant que chef du crime, Carmine Falcone, Andy Serkis en tant qu’Alfred, Zoe Kravitz en tant que Selina Kyle AKA Catwoman, Paul Dano en tant qu’Eddie Nygma AKA The Riddler et Jeffery Wright en tant que commissaire Gordon. Au cas où vous l’auriez manqué, la bande-annonce de DC Fandome pour The Batman a montré Gotham City, la guerre du Chevalier noir contre le crime et les plans du Riddler dans des détails explosifs en octobre.